卓榮泰：油、氣安全存量到今年第4季 數量完全掌握

行政院長卓榮泰（中）。（記者羅沛德攝）

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院會上午繼續進行施政總質詢，國民黨立委林沛祥關切中東戰事延燒，我戰備機制的因應及準備作為。行政院長卓榮泰回應，每週一上午進行中東衝突民生專案會議，各部會依序報告面臨的問題，以及解決的方式，從一開始包括塑膠袋不足到油氣的掌握等，都依序在進行。卓揆強調，對油、氣的掌握，不僅是現在到8月沒有問題，還要做好全面部署，到今年第4季全面安全的存量，「多少油氣、各種船要進來，數量完全掌握」。

林沛祥舉例，美國在疫情時港口大塞車，他們讓洛杉磯機場24小時運作，聯邦政府出面協調物流業；日本政府直接補貼運輸業票價成本穩住市場；新加坡戰備儲備、智慧物流系統，都有即時數據，提前反應，我們的資料、機制及準備在哪裡？

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卓榮泰表示，因戰爭波及的中東地區，有數百艘船仍停滯在荷姆茲海峽，我國的航商有8艘權宜輪在裡面，經過航商的聯繫，美國提出的航行自由計畫，盼取得共同聯繫，掌握第一時間訊息協助他們。

至於油價大漲而導致減班、停飛，林沛祥詢問，補貼有無做好準備，票價是否會漲？交通部次長陳彥伯表示，行政院每週有召開相關因應會議，會議裡的大原則是先讓中油吸收，相關油價上漲的部分，由政府編列相關預算加以支持，原則上國內航空票價是維持不漲的。

卓榮泰補充，每週一上午進行中東衝突民生專案會議，由外交部、交通部、經濟部、衛福部、農業部、法務部以及公平會，依序報告面臨的問題，以及解決的方式，從一開始包括塑膠袋不足到油氣的掌握等，都依序在進行，中油油價已經6週沒有調整，中油已經吸收141億元以上，還會持續。

卓榮泰表示，希望戰爭趕快結束，但一定會持續一段時間，對油、氣的掌握，不僅是現在到8月沒有問題，還要進行到今年第4季全面安全的存量，做好全面部署，多少油氣、各種船要進來，數量完全掌握。

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