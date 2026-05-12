台灣又成川普目標？外媒曝：和「1需求」暴增有關

美國不只打中國了！外媒指出，川普新關稅調查點名台灣、歐盟與挪威。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普在2度遭法院否決關稅措施後，正加速推動以《301條款》為核心的新一輪全球貿易調查。外媒指出，最新名單除了中國外，還包括台灣、歐盟與挪威等主要經濟體。

據報導，市場本以為，美國鎖定的是中國低價傾銷與產能過剩問題，但隨著台灣也遭點名，外界開始質疑，川普政府是否正擴大「產能過剩」與不公平貿易的認定範圍。

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據報導，美國國際貿易法院上週裁定，川普政府依據《貿易法》第122條實施的10%全面進口關稅違法。法院認為，該法條原本是為了因應國際收支危機，但美國目前根本不存在這類危機，因此川普政府無權援引，而這是川普關稅政策第二次遭美國法院否決。

外媒指出，這2項裁決若最終成立，代表美國政府過去一年可能非法徵收超過2000億美元關稅，甚至可能需要退還給進口商，但川普政府顯然還沒放棄。據悉，目前白宮正改採另一套法律工具：《貿易法》第301條（Section 301），準備重新建立全球關稅架構，目標是在今年7月底前正式上路。

專家指出，這項條例與先前「全面性關稅」不同，第301條原本設計是用來調查特定國家是否存在「不公平貿易行為」，例如歧視美國企業、技術轉移或補貼問題。過去50年來，美國平均每年啟動不到3次301調查，從未被用來實施全球性關稅。如今，川普政府卻幾乎把它變成「全球關稅總開關」。

目前，美國已對16個主要貿易夥伴展開調查，包括中國、台灣、歐盟與挪威，理由是這些國家存在「結構性產能過剩」。另一批調查則鎖定包括澳洲在內約60個經濟體，指控其未有效禁止「強迫勞動產品」進口。這些調查涵蓋超過99%的美國進口商品，市場普遍認為，這其實就是川普政府試圖重新包裝全球關稅政策的新方法。

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）表示，美國不能再犧牲自己的工業基礎，去承受其他國家「產能過剩」帶來的衝擊。他強調，這些調查反映川普政府推動供應鏈回流美國、創造高薪製造業工作的決心，但不少經濟學家認為，這套邏輯本身就存在巨大問題。

因為美國如今早已是以服務業為核心的經濟體。去年製造業占美國GDP比重不到10%，服務業卻超過75%。更重要的是，美國其實是全球化最大受益者之一。雖然人口只占全球約5%，卻掌握全球約20%的收入。

彼得森國際經濟研究所甚至估計，過去半世紀全球貿易擴張，讓美國整體經濟比原本多成長近10%。市場人士指出，川普團隊現在似乎把「美國出現貿易逆差」直接視為對方作弊，但這其實忽略了全球分工與「比較利益」的基本經濟學原理。

但很尷尬的是，川普政府用來判定「產能過剩」的標準，甚至連美國自己都不符合。根據美國聯準會資料，今年3月美國產能利用率只有75.7%，製造業更只有75.3%，低於川普政府所設定的80%門檻。

資深商業專欄作家史蒂芬·巴托洛繆斯直言，中國顯然是川普政府的攻擊目標，而中國也已證明有能力報復，但為什麼也點名台灣、歐盟和挪威?

外媒指出，被川普政府列入「產能過剩」調查的台灣，近年對美出口激增，其實很大程度是來自AI晶片與半導體需求暴增。市場質疑，像挪威出口鮭魚、愛爾蘭吸引美國藥廠設廠，這都被算成「產能過剩」或不公平貿易，究竟是否真的構成「不公平貿易」。

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