可繞地球9圈！南韓汽車出口50周年 突破7600萬輛

南韓汽車移動產業協會12日發布數據顯示，截至今年4月，南韓已累計出口7654萬8569輛汽車。（彭博資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕南韓汽車移動產業協會12日發布的最新數據顯示，南韓自1976年出口第一輛汽車以來，截至今年4月，累計50年來已出口7654萬8569輛汽車。

韓聯社報導，若假設每輛小客車長度為4.7公尺，將南韓出口汽車頭尾相連排列，可環繞地球約9圈。

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報導稱，現代汽車於1976年6月首次向南美洲國家厄瓜多出口小客車PONY。之後，南韓汽車累計出口量於1999年突破1000萬關口，達1107萬3814輛。

報導指，2005年更達2254萬1604輛；2008年達3072萬927輛；2012年達4196萬4238輛，不斷刷新紀錄。

此後，汽車出口量以每4年增加1000萬輛的速度增長。2015年達5109萬839輛；2019年達6109萬3781輛；2023年達7008萬764輛。按目前趨勢，明年將有望突破8000萬大關。

與此同時，南韓國內汽車生產同樣於今年樹立了新的里程碑。1955年，南韓對美軍吉普車進行改裝，首款國產汽車「始發」問世。

此後，南韓汽車產量於1992年、2006年分別突破1000萬輛、5000萬輛，2018年更突破1億大關。截至今年4月，南韓汽車累計總產量已超過1.3億輛。

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