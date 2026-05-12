焦點股》 眾達-KY︰擴大資料中心布局 盤中創新高

眾達-KY合併品固集團。圖為副總趙偉州。（擷取證交所官網）

〔記者王憶紅／台北報導〕光通訊眾達-KY（4977）受惠合併品固集團，擴大資料中心布局，不畏4月營收衰退，今日開低後震盪走高，盤中一度攻高到268元，創歷史新高，截至10:30分，股價暫報264元，上漲18元，漲幅7.32 %。

眾達4月營收0.58億元，年減43.18%，累計1-4月營收2.66億元，年減29%。

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而受到併購品固集團激勵，外資昨日買超1369張，投信買賣超為0，總計三大法人買超1204張。

眾達決議擬取得品固企業股份有限公司、Pingood （Thailand） 、品基電子（東莞）、蘇州品基電子科技等公司100%之股權。眾達副總經理趙偉州說，擬藉由此次併購跨足高精密塑膠及金屬等機構元件領域，經由優化現有產品設計與成本結構，同時藉由品固集團龐大之客戶供應網路，使眾達高附加價值之高階客製化光通訊相關產品，結合品固產品組合，進一步全面服務資料中心與其他領域供應鏈之各層級客戶。

眾達說，併購資金來源將以眾達的自有資金，並視需要搭配銀行融資來共同進行，品固企業價值約新台幣28.3億元，另依照契約約定方式按交割日當日相關標的公司帳上現金、負債、淨營運資金調整並計算買賣總價。

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