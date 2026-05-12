黃仁勳缺席川普中國行 專家：表明中國將很難獲得高階晶片

美國總統川普（左）與輝達執行長黃仁勳（右）。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導透露，美國總統川普將在本週出訪中國，邀請了多名商界領袖同行，不過，其中少了備受矚目的輝達執行長黃仁勳，消息一出讓不少人感到意外。專家指出，黃仁勳未列入川普訪中的受邀名單，傳達了一個明確的訊息，那就是「中國將很難獲得高階晶片」。

《彭博》報導，據白宮官員，包括蘋果執行長庫克、特斯拉執行長馬斯克在內的十幾名企業高層都被列入了這次訪問名單，但黃仁勳並不在受邀的行列。知情人士隨後證實，黃仁勳不會隨同川普出訪。另名知情人士則稱，與川普同行的企業高層都來自那些與中國有深度業務往來的公司，他們所代表的產業也都屬於這次出訪商業議程的範圍中。

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作為全球最有價值公司負責人，同時也是推動AI發展的半導體製造商領導人，黃仁勳缺席十分引人注目。自川普重返白宮以來，黃仁勳與川普關係密切。這對黃仁勳來說無疑是一個障礙，他希望將輝達的AI晶片銷售至中國。黃仁勳上週四（7日）主動表態，願意與川普一同前往中國，他在接受《CNBC》訪問時直言，如果受到邀請，那將是一種榮幸，能夠代表美國與總統川普一同前往中國，將是一大光榮。

華府智庫美國企業研究所（American Enterprise Institute）研究員費瑞安（Ryan Fedasiuk）認為，將黃仁勳排除在官方代表團名單之外，向北京傳達了一個明確的訊息，那就是中國的AI研究機構將很難獲得向輝達所生產的那種高性能晶片。費瑞安指出，川普政府明白，要在與中國的AI競爭中取得勝利，運算能力有多重要，美國晶片公司實在沒有太多話可以與中國政府討論。

黃仁勳和川普的關係體現在去年川普對中東和英國的官方訪問，在那些訪問中，川普公開點名黃仁勳，稱讚他與輝達，並笑稱黃仁勳「正在征服世界」。知情人士透露，這名輝達的負責人今年透過多種管道與川普保持直接的溝通。黃仁勳上（4）月也出席英王查爾斯三世到訪期間的各種活動，據稱，白宮高層官員親自傳訊息，邀請黃仁勳參與這次英國王室訪問相關的國宴。

輝達去年12月在遊說活動中取得了重大勝利，川普同意允許輝達的AI晶片H200出口至中國。這一決定表明，美國為了防止北京及中國軍方獲得最先進的美國技術而設置的限制措施有所鬆動。同（12）月，輝達也成功阻止一項有關晶片出口的條款。

黃仁勳在3月時表示，輝達已開始大量生產H200晶片，如果不是確定這些晶片能夠順利售出，輝達不可能採取這種措施。黃仁勳在當時強調，輝達已經獲得美國商務部的許可，可以向中國的「多個客戶」銷售H200晶片，但未具體說明哪些客戶，美國將從銷往中國的每個H200晶片中抽成25％的費用。

不過，美國商務部長盧特尼克上月向議員表示，雖然有一些H200晶片已獲銷往中國的許可，但由於中國政府不允許科技企業購買這些晶片，因此目前還沒有晶片被出口到中國。

美國的出口管制長期以來都是華盛頓和北京在貿易談判中的爭議點，中國在獲取美國技術所面臨的限制，導致兩大經濟體之間的對立，北京則限制了對美國客戶的稀土出口作為反擊。在川普與習近平10月會面後，雙方同意暫停貿易戰，美方同意暫停部份與科技相關的制裁措施，以換取中國重新允許美國換取稀土，這些議題可能會在本週川習會上再次被討論。

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