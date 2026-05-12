71歲阿公「延後領退休金」卻虧大了 後悔曝慘痛代價

日媒真實案例提醒，雖然延後領取退休金是一個辦法，但有時也要考量到自己與另一半的身體狀況。（示意圖，法新資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕日本71歲男子和義（化名），為了提升每月19萬日圓（約新台幣3.7萬元）的退休金收入，選擇延後請領並持續工作至70歲。原本以為增加後的每月27萬日圓（約新台幣5.3萬元）退休金能換來更安穩的老後生活，但某日妻子卻突然倒下、需要長期照護，他開始後悔雖然經濟壓力緩解了，但自己失去了很多與妻子的寶貴時間。

日本媒體報導，和義每天，都是從照顧70歲的妻子良子（化名）開始一天的生活。目前和義每月領取約27萬日圓的退休金，但這筆錢本來可在65歲開始領取，只是他選擇延後到70歲才請領，使得金額增加了42%。

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和義60歲退休後，選擇利用再雇用制度持續工作到65歲。之後公司制度改變，他又得以工作到70歲。當時對老後資金感到不安的他認為：「只要多工作一點、讓年金變多，和妻子的晚年生活就會更安心。」於是決定一路工作到70歲，他當時深信這是為家庭做出的最佳選擇。

他說：「如果我在65歲開始領年金，每月大約是19萬日圓。但延後之後變成27萬日圓，心理上的安心感完全不同。」

和義原本計畫70歲退休後，夫妻一起過安穩生活，甚至想先旅行，好好感謝一路陪伴的妻子。然而退休不久後意外發生了，良子突然倒下，之後變成需要長期照護的狀態。

「我一直以為，比起工作勞累的自己，注重健康的妻子會活得更久。沒想到，反而是我變成了照顧她的人……」和義坦言。

自從良子倒下後，和義幾乎將生活重心放在照護上。雖然有日間照護等服務，但早晚的照料仍全部由他負責。面對日常生活需要大量協助的妻子，和義一方面感受到提高年金的確減輕了經濟壓力，但同時也強烈意識到自己失去的時間。

他說：「確實，每月27萬日圓的年金減輕了經濟不安，但為此失去的時間，是無論如何都回不來的。」

和義後悔表示，如果當初65歲就退休、立刻開始領年金生活會怎樣？如果妻子還健康，兩人可以一起笑著出門、自由旅行。現在回想起來，都被自己為了增加年金而留在職場的決定所錯過。「如果能更早退休，和健康的妻子多相處就好了，趁她還健康的時候，應該多留下更多回憶的。」

他也坦言，隨著照護日子持續，後悔也越來越深。

報導指出，近年是否「延後領取退休金」受到社會關注，但文章提醒，在規劃老後生活時，除了金錢之外，更重要的關鍵是「健康壽命」，也就是在沒有日常生活限制下能夠生活的期間。即使像和義一樣每月領取27萬日圓的退休金，如果陪伴你的人身體不好，你的退休生活也未必能如你所願。

延長工作年限以提高退休金固然是一個可行的選擇，但這個案例表明，要想制定一個不留遺憾的人生規劃，平衡退休金與「只能在當下創造的回憶（時間）」（從伴侶的健康壽命倒推計算）至關重要。

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