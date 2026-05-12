月收1.1萬就可借信貸！LINE Bank大降門檻 兼職、接案與領現族都可

INE Bank信貸放寬申請年收入限制，由原限定「年收入新台幣25萬元」，調降為「月收1.1萬元以上」。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕有鑑於國內勞動型態日益多元，擔任兼職、接案，甚至是「領現金」的勞工日增，因月收入不穩定，導致申請信貸困難重重。LINE Bank為幫助收入水位較低、不固定的兼職、接案民眾，也有向銀行借得週轉資金的機會，宣布放寬申請信貸的所得限制，由原本限定「年收入新台幣25萬元」，調降為「月收1.1萬元以上」即可申請，推估近80萬臨時、派遣工作等非典型就業人口均可受惠，兼職、接案、領現族也都能申貸。

LINE Bank為國內3家純網銀之一，該行提供全線上自助申請與自動化核准機制，從申請到撥款最快只要7分鐘，不受平假日與銀行營業時間限制，24小時皆可依需求自主申請、即時取得資金。

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LINE Bank今日更大降信貸申辦門檻，由原本的「年收入25萬元」，調降為「月收1.1萬元以」即可申請，協助有資金需求，但過去較難向銀行貸得資金的兼職族、打工族，也有機會取得週轉金。

LINE Bank為協助有穩定收入、但不便提出財力證明的族群也能申請信貸，近年積極簡化信貸申請流程，年初推出「AI財力評估模型」，以「低門檻、快速到帳、低還款壓力」為目標，提供24小時全線上自助申請貸款和撥貸，有資金需求的民眾，開啟LINE Bank App點擊「分期信貸」就能申貸。

為減輕還款負擔，LINE Bank提供最長10年還款期限，以年利率3.08%、借款金額10萬元、借款10年期，每年12個月為計算基準為例，最低月付金額僅969元，用戶可依自身節奏輕鬆還款，緩解財務壓力、提升生活穩定度。即使是突如其來的生活開銷、醫療與教育支出，或是收入與支出出現短期落差，急需應急週轉資金，都可成為生活中重要的資金調度工具。

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