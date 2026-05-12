Android與iPhone用戶注意！RCS「端對端加密」訊息今起正式推出

Google在部落格宣布，Android與iPhone之間的RCS訊息，已開始正式支援「端對端加密」，提升跨平台聊天的隱私安全。（下載自pexels）

〔記者邱巧貞／台北報導〕Google宣布，Android與iPhone之間的RCS（RichCommunicationServices）訊息，已開始正式支援「端對端加密」（End-to-EndEncryption，E2EE），未來跨平台聊天的隱私安全性將大幅提升，也被視為iPhone與Android訊息互通的重要里程碑。

多年來，Google訊息（GoogleMessages）其實早已在Android裝置之間提供端對端加密功能，但跨平台聊天始終存在安全缺口。雖然Apple近年開始在iPhone支援RCS，讓Android與iPhone之間能傳送高畫質照片、已讀回條、輸入中提示與群組聊天等功能，但訊息內容本身並未受到完整加密保護。

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如今，Google與Apple攜手推動新版RCS標準，正式將端對端加密開始導入跨平台RCS對話。Google表示，這項功能已開始向使用iOS26.5、且電信商支援相關標準的iPhone用戶，以及使用最新版GoogleMessages的Android用戶推出Beta測試。

當RCS對話啟用端對端加密後，訊息在裝置之間傳輸的過程中將無法被第三方讀取，只有訊息發送者與接收者能查看內容。

Google也指出，當用戶看到與過去GoogleMessagesRCS聊天相同的「鎖頭」圖示時，就代表該跨平台對話已受到端對端加密保護。這項功能將預設開啟，並會隨著時間推移，自動套用至新的與既有的RCS對話。

RCS被視為SMS的下一代通訊標準，近年Google持續推動Apple採用RCS，希望改善長年存在的Android與iPhone訊息體驗落差。如今隨著跨平台加密開始推出，也象徵雙方在訊息互通與隱私保護上邁出重要一步。

不過，Google也強調，目前並非所有RCS訊息都具備完整端對端加密，例如企業RCS商務訊息（RBM）等服務，現階段仍主要採用傳輸加密，而非完整E2EE。

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