焦點股》詩肯︰Q1賺贏去年一整年 股價跳空漲停

台灣連鎖家具龍頭詩肯（6195）受惠門市營運效率提升、產品組合優化，第一季稅後淨利7530萬元，年增114.81%，每股盈餘1.5元，已超過去年全年每股盈餘0.99元，今天股價跳空漲停。（資料照）

〔記者楊雅民／台北報導〕台灣連鎖家具龍頭詩肯（6195）受惠門市營運效率提升、產品組合優化，第一季營收7.04億元，年增19.13%，稅後淨利7530萬元，年增114.81%，每股盈餘1.5元，已超過去年全年每股盈餘0.99元，今天股價跳空漲停至25.85元，截至9:46分，成交量101張，掛漲停價委買張數近270張。

詩肯表示，第一季不論是台灣本業與轉投資新加坡NOVA第一季表現都十分突出，新加坡NOVA體質調整有成，單季營收年增近4成，獲利2792萬元，則較去年同期暴增336.14%，也是第一季財報亮眼的關鍵因素。

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詩肯累計1~4月營收8.69億元，仍創歷史新高，年增14.04%，雖然進入傳統淡季，但新加坡NOVA營收5981萬元，仍維持成長態勢，幅度為4.03%。

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