自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

焦點股》詩肯︰Q1賺贏去年一整年 股價跳空漲停

2026/05/12 10:00

台灣連鎖家具龍頭詩肯（6195）受惠門市營運效率提升、產品組合優化，第一季稅後淨利7530萬元，年增114.81%，每股盈餘1.5元，已超過去年全年每股盈餘0.99元，今天股價跳空漲停。（資料照）台灣連鎖家具龍頭詩肯（6195）受惠門市營運效率提升、產品組合優化，第一季稅後淨利7530萬元，年增114.81%，每股盈餘1.5元，已超過去年全年每股盈餘0.99元，今天股價跳空漲停。（資料照）

〔記者楊雅民／台北報導〕台灣連鎖家具龍頭詩肯（6195）受惠門市營運效率提升、產品組合優化，第一季營收7.04億元，年增19.13%，稅後淨利7530萬元，年增114.81%，每股盈餘1.5元，已超過去年全年每股盈餘0.99元，今天股價跳空漲停至25.85元，截至9:46分，成交量101張，掛漲停價委買張數近270張。

詩肯表示，第一季不論是台灣本業與轉投資新加坡NOVA第一季表現都十分突出，新加坡NOVA體質調整有成，單季營收年增近4成，獲利2792萬元，則較去年同期暴增336.14%，也是第一季財報亮眼的關鍵因素。

詩肯累計1~4月營收8.69億元，仍創歷史新高，年增14.04%，雖然進入傳統淡季，但新加坡NOVA營收5981萬元，仍維持成長態勢，幅度為4.03%。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財