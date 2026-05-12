不起眼副業竟超賺！31歲男白天當工人、晚上洗墓碑 不到1年成功買房

圖基會把清理墳墓後的成果上傳社群，而他目前大部分關注與工作機會都來自社群。（圖擷取自thegravecleaner粉絲專頁）

〔財經頻道／綜合報導〕不少人平時對墳墓總是抱持敬而遠之的心態，然而英國一名31歲男子圖基（Shaun Tookey）的副業工作卻是替人清理墳墓，圖基如今已經幫人打掃了300多座墳墓，賺進了超過3萬英鎊（約130.8萬元新台幣），更藉此存夠了買房頭期款。

綜合外媒報導，圖基正職是名樹木外科醫生，他是在墓園進行樹木修剪工作時，萌生了這份兼職的想法。他自2023年5月開始從事清理墳墓這份副業，主要是利用下班時間和假日進行，如果只是清洗墓碑，大概需要30分鐘到1小時，但較大型的墓園可能要花比較久時間，每次清理工作最長可能花上2小時，據圖基說法，他每天可清理2至4座墳墓。

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圖基會根據每位客戶的需求客製化服務內容，考量因素包括墓碑大小、碑文類型，以及是否需要使用油漆或金箔，他的收費取決於清潔的程度，普通清潔服務約在150英鎊至250英鎊之間（約6541至1.09萬元新台幣），而包含重新粉刷墓碑等較深層的服務，收費則介於350至450英鎊之間（約1.52萬至1.96萬元新台幣）。

圖基靠著這份副業存下頭期款並順利貸款，在2024年12月為家人買下人生第一間房子，而他表示，這在過去對自己而言原本是無法實現的事。

圖基表示，清理墳墓的工作「很有成就感」，而且能幫助那些不知道該如何清潔摯愛墓碑的人，感覺非常好。圖基坦言，很多人其實不知道有清理墳墓這種服務存在，這份工作讓他有時間存錢，並買下人生第一間房子，而不是一直租屋。

圖基的部分客戶來自口耳相傳，但大部分關注與工作機會都來自社群媒體，他會把清理墓碑的過程拍成影片並上傳社群，分享清潔前後的變化，也會使用名片與傳單宣傳。圖基說：「當我到墓園工作時，常常會有人走過來跟我說，他們原本不知道英國有這種服務存在。」

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