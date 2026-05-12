00403A掛牌首日好瘋！半小時成交量逾180萬張

統一台股升級50主動式ETF經理人張哲瑋。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕統一投信旗下統一台股升級50主動式ETF基金（00403A），今日掛牌，吸引投資人瘋搶，早盤大漲逾7%，短短半小時爆出180萬張的成交量。

00403A以市值前50大企業作為核心選股，再納入市值第51至200大、具備高爆發潛力的企業。值得一提的是，有別於金管會4月放寬台股基金/ETF第一大持股可達25%（目前僅台積電適用），統一投信因為取得躍進計畫獎勵，00403A第一大持股最高上限可達30%，且所有上市櫃個股都能作為候選人。

請繼續往下閱讀...

截至昨日為止，主動統一升級50最新淨值10.2元、規模791.71億元，前十大持股為台積電（2330）11.69%、台光電（2383）4.44%、台達電（2308）4.25%、奇鋐（3017）4.2%、貿聯-KY（3665）3.52%、聯電（2303）3.43%、欣興（3037）3.32%、智邦（2345）2.93%、群聯（8299）2.71%、日月光投控（3711）2.71%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法