點名台灣！全球最強股市在亞洲「這兩國」 外媒曝背後驚人內幕

外媒報導，台股表現不俗。（歐新資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕受AI與半導體類股強勢帶動，台灣與南韓股市在2026年成為全球表現最亮眼的兩大市場。自2025年初以來，台灣加權指數（TAIEX）以美元計價大漲至少92%，南韓KOSPI指數更暴衝超過226%，但外媒點名並指出，這波漲勢其實並非全面性上揚，而是由少數權值股撐起整體市場。

印度媒體《Moneycontrol》先以台灣為例，台灣整體股市市值自2025年初以來，已從2.26兆美元（約新台幣71兆元）增加至4.31兆美元（約新台幣135兆元），1056檔成分股總計增加2.05兆美元（約新台幣64兆元）。其中，台積電（2330）單一公司的市值，就增加了超過1兆美元（約新台幣31兆元），幾乎貢獻整體增幅的一半。

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同一期間，台達電（2308）、聯發科（2454）、日月光（3711）、台光電（2383）、欣興電子（3037）也合計貢獻了約20%的漲幅。

但另一方面，指數內有549檔股票的市值在此期間下滑，另有495檔股票對整體市值增幅的貢獻甚至不到1%。

同樣在南韓方面，自2025年初以來，韓國綜合股價指數（KOSPI）835檔股票的總市值從1.28兆美元（約新台幣40兆元）成長了近2.82兆美元（約新台幣88兆元），達到4.11兆美元（約新台幣129兆元）。其中三星電子（Samsung）和SK海力士（SK hynix）的市值分別成長了8920億美元（約新台幣28兆元）和7340億美元（約新台幣23兆元），這兩支股票合計貢獻了KOSPI總市值成長的57%以上。

同一期間，SK Square、現代汽車（Hyundai Motor）、斗山重工（Doosan Enerbility ）、三星電機（Samsung Electro-Mechanics）和韓華航太（Hanwha Aerospace），上述5支股票，貢獻不少漲幅。另一方面，KOSPI指數中有207檔股票的市值在此期間下滑，另有近600檔股票對整體市值增幅的貢獻不到1%。

儘管美國、伊朗與以色列之間爆發戰爭，且局勢至今仍看不到解方，導致國際油價飆破每桶100美元，進一步加劇全球通膨與各國財政壓力，但台灣與南韓股市仍是2026年迄今全球表現最強勢的市場。

不過，由於兩地股市漲勢高度集中於少數個股，這波行情究竟還能持續多久，以及台韓兩國能否在持續升高的地緣政治風險中維持韌性，仍有待觀察。

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