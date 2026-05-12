高雄海景豪宅「國硯」15樓毛胚屋 買進15年帳面獲利1750萬元

「國硯」是國揚實業與英業達集團創辦人葉國一合作推出的豪宅。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕高雄指標豪宅「國硯」15樓買進長達15年，4月賣掉的帳面獲利1750萬元。根據內政部實價網最新揭露，4月該戶以總價1.4億元成交，對比2011年以總價1億2250萬元取得，平均1年帳面增值幅度不到1%，根據地籍資料顯示，賣家是私法人、背景是南部知名廣播公司。

根據最新實價揭露，15樓坪數約258.02坪（包括3車位、約17.37坪），若一個車位價格推估為250萬元，扣除車位坪數與總價750萬元，拆算每坪單價約55.06萬元，且實價備註欄顯示該戶仍為毛胚屋。

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買進十幾年 一直是毛胚屋狀態

根據實價網資訊，該戶前次揭露時間為2011年1月，但該豪宅實際完工日為2013年9月，目前屋齡為13年，房產業者推測，該戶可能是預售時便買進，成屋後再以毛胚屋方式放置十餘年，而當初買進總價為1億2250萬元，15年後以1.4億元出售，帳面獲利金額為1750萬元。

房產業者表示，該豪宅是國揚實業與英業達集團創辦人葉國一合作推出的豪宅，而該豪宅座落高雄市苓雅區新田路上，前棟可坐擁海景，整個社區規劃179戶，為地上41層、地下5層的超高層住宅大樓，不過，住宅最高樓層僅到39樓，頂樓則為公設遊艇式造型會館。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，近期高雄豪宅市場主要亮點在農16、高雄美術館特區，而北高雄也因為台積電供應鏈布局左營、楠梓、仁武、橋頭，出現另一波投資熱潮，另外，上市櫃建商目前插旗的都是捷運聯開或公辦都更案，相對來說，南高雄除亞灣區的產業題材之外，在住宅市場的關注程度較弱。

此次成交的國硯戶別非高樓層，但坐落一層一戶的A棟，正對海邊路、愛河灣、高雄流行音樂中心，坐擁海、河、山等無敵景觀，因此與其他棟別有明顯價差，但也因為單戶面積都超過200坪，總價穩上億元，所以市場流通性有限。該戶成交價1.5億元，從增值效果或單價水準來看，固然難與農16或高美館特區的豪宅相比，但其總價規模以妥妥地是近一年來高雄市的豪宅王，尤其是「平均地權條例」修正案上路後、限制私法人購置住宅，對於豪宅市場更是嚴峻考驗。

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