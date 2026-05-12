台灣人最愛買「這汽車品牌」！各國冠軍一次看

豐田汽車在全球市場遙遙領先。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕1項汽車銷售數據，展示了61個國家最暢銷的汽車品牌，豐田汽車在全球市場遙遙領先，在北美、中東、東南亞以及歐洲和非洲部分地區的25個國家排名第1，其中也包括台灣。

《視覺資本》（Visual Capitalist）報導，豐田汽車在全球市場遙遙領先，在北美、中東、東南亞以及歐洲和非洲部分地區的25個國家排名第一，佔總分析市場的41%。

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這些國家分別為：台灣、卡達、沙烏地阿拉伯、南非、西班牙、坦尚尼亞、泰國、阿拉伯聯合大公國、美國、葉門、約旦、科威特、阿曼、菲律賓、波蘭、以色列、愛爾蘭、印尼、希臘、芬蘭、智利、巴林、澳洲、阿根廷、日本。

豐田汽車（Toyota）在從美國和日本到沙烏地阿拉伯和南非等多個市場都處於領先地位。其廣泛的地域覆蓋反映了該公司在可靠性、燃油效率和強大的經銷商網路方面的良好聲譽。

豐田在新興市場的統治地位尤其顯著。東南亞和中東國家的消費者持續青睞豐田汽車，原因在於其耐用性和較低的長期維護成本。

福斯汽車（Volkswagen）則在德國、奧地利、丹麥、瑞士和英國是最暢銷的汽車品牌。該公司受益於強大的品牌知名度和與歐洲消費者深厚的歷史淵源。

區域忠誠度也延伸到了規模較小的本土品牌。法國人偏愛雷諾，義大利人更喜歡Fiat，而捷克消費者則繼續支持Skoda。

雖然豐田在北美、中東和東南亞的大部分地區佔據領先地位，但一些國家仍然偏愛本土汽車製造商。例如在中國，隨著電動車在中國的普及加速，比亞迪在國內市場佔有領先地位。

印度的馬魯蒂鈴木（Maruti Suzuki）憑藉其價格優勢和廣泛的分銷網絡，依然保持著市場主導地位。越南的VinFast也在其本土市場佔據領先地位，反映出越南致力於建立更強大的本土電動車產業。

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