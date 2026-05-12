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中租前4月營收下滑 獲利72.8億元、EPS4.26元

2026/05/12 09:30

中租-KY公告2026年4月營收及獲利表現（記者李靚慧攝）中租-KY公告2026年4月營收及獲利表現（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕中租-KY（5871）公告2026年4月營收及獲利表現，累計前4月營收319.5億元、年減3%，主因台灣、中國2市場均呈衰退；獲利表現則因整體預期信用減損損失較上月減少，累計前4月合併稅後獲利達72.8億元，年增0.4%，累計每股稅後純益（EPS）4.26元。

中租-KY2026年4月自結合併營收為新台幣79.5億元、年減3.87％，1至4月累計營收為新台幣319.5億元、年減3.12%，觀察各主要市場，台灣市場營收年減2%、中國年減11%最多，僅東協市場較去年同期成長9%，中租強調，4月中國市場新增業績較前月成長。

獲利表現方面，2026年4月單月自結合併稅後獲利17.1億元，EPS1.00元，中租分析指出，因整體預期信用減損損失較上月減少，累計前4月合併稅後獲利72.8億元、年增0.4%，前4月EPS為4.26元；若與前月相較，當月獲利減少22%，主要因3月業外受惠中國大陸地區稅務利益入帳，3大主要市場表現，台灣較去年同期成長4%、東協市場累計獲利較去年同期成長11%，僅中國市場衰退5%。

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