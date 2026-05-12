黃金搭雲霄飛車！下跌後又扭轉劣勢 最新「預測價」曝光

週一（11日）黃金價格扭轉跌勢。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕週一（11日）黃金價格扭轉跌勢，終場震盪走高，荷蘭國際集團ING預測金價到年底將漲至每盎司5000美元，但美伊和平談判的停滯增加了短期不確定性。

黃金現貨上漲0.2%，報每盎司4723.40美元，盤中稍早曾挫跌逾1%。

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黃金期貨大致上持平，報每盎司4728.70美元。

《路透》報導，American Gold Exchange資深分析師威科夫（Jim Wyckoff）說：「市場上出現一些逢低買盤，同時，投資人也等待本周將公布的美國關鍵通膨數據，藉此調整倉位。」

市場焦點將集中在預定週二公布的美國消費者物價指數（CPI），以及週三的生產者物價指數（PPI） 上。

地緣政治方面，美國總統川普迅速駁回伊朗對美國和平提議的回應，加劇市場擔憂。荷蘭國際集團（ING）分析師在報告中表示：「這個挫折使停火時間表充滿不確定性，通膨風險居高不下，強化了『利率長期居高不下』的預期。而在整個衝突期間，這個預期一直對黃金構成壓力。」

ING預測金價到年底將漲至每盎司5000美元，但和平談判的停滯增加了短期不確定性。

另一方面，市場密切關注川普本週對中國為期兩天的訪問，他將與中國國家主席習近平會晤，討論伊朗、台灣、人工智慧（AI）和核子武器等議題。

其他貴金屬交易

現貨白銀上漲6.6%，報每盎司85.65美元。

現貨鉑金上漲3%，報每盎司2116.72美元。

現貨鈀金上漲0.8%，報每盎司1503.11美元。

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