拿到400萬退休金好興奮！65歲阿公豪華郵輪玩一趟 回國後開始怕了

將退休金視為「人生最後一筆可以自由運用的錢」，拿去旅行或投入興趣嗜好的人並不少，然而這樣的選擇，幾年後可能會變成沉重負擔。郵輪旅行示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕將退休金視為「人生最後一筆可以自由運用的錢」，拿去旅行或投入興趣嗜好的人並不少，然而這樣的選擇，幾年後可能會變成沉重負擔。日本一對6旬夫婦在退休後砸下數百萬日圓去參加長期郵輪旅行，結果回國才發現支出高於預期，感嘆自己當初對退休財務規劃「想得太樂觀」。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，前公司職員浩司先生（化名，65歲）曾任職於大型製造商，退休金約為2000萬日圓（約407萬元新台幣），他在去年退休後就與妻子真由美女士（化名，63歲）一起參加了長年夢想中的海外郵輪旅行。

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夫妻選擇附海景陽台的高級艙房，並加購停靠港口觀光與額外行程，整趟旅程總花費高達數百萬日圓。浩司先生坦言，雖然知道費用不低，但當時認為「現在不去，以後可能沒機會了」。

孩子也對支出感到有點擔心，但浩司先生考量到夫妻每個月有約24萬日圓（約4.88萬元新台幣）年金收入，且自住房屋早已繳清貸款，因此決定趁身體健康時，完成多年夢想，「老實說，我也覺得很貴。但同時也覺得只有現在能去了。」

浩司先生說：「因為過去的人生幾乎都在節省，所以才會覺得，至少奢侈一次也沒關係吧。」而這趟郵輪旅行本身，確實成為令人難忘的體驗，「我們常常在船上看著夕陽，一邊說著：『真的來對了。』」

然而，真正的壓力卻在返國後浮現。除了旅費本身之外，郵輪上的額外消費、日圓貶值導致的海外支出增加，以及退休後需自行負擔的健康保險費用，都讓夫妻倆開始明顯感受到財務壓力。

更讓夫妻措手不及的是，旅行結束數個月後，妻子因膝蓋疼痛惡化，必須接受長期復健與治療，醫療支出進一步增加。夫妻倆也因此開始重新檢討退休生活方式，包括減少外食、延後換車計畫，以及控制日常開銷。

浩司先生說：「我確實覺得還好趁健康時去了。但同時也開始出現『接下來該怎麼辦』的不安感。」他表示，自己並不後悔完成夢想中的郵輪旅行，看到的那片風景一輩子都忘不了，但現在夫妻倆也開始強烈意識到「不要讓資產減少太多」的重要性。

夫妻倆也表示，他們後來感受到，問題不在於「旅行本身」，而是之後的人生規劃太過鬆散，「那真的是我們的夢想。但我們卻沒有想像到實現夢想之後的現實。」

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