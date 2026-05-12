新興市場驚漲 富坦新興月收益基金績效一路領先

中東局勢緩解以及市場反應頓化，全球市場持續翻揚，先前下跌甚深的新興市場已經回神。（示意圖，彭博）

〔記者吳滋雅／台北報導〕中東局勢緩解以及市場反應頓化，全球市場持續翻揚，先前下跌甚深的新興市場已經回神，幾個指標股市，例如台灣、南韓，因AI科技股前景強勁，不只收復失土，更站上歷史新高，此外受惠美國經濟韌性延續，拉丁美洲股市漲勢也頗為可觀，而新興債市則因美元、油價回落，表現相對較強。

現階段利多風向站在新興市場一方，特別是AI科技產業前景一片看好，激勵新興股市，就MSCI新興市場指數來說，週線就大漲6.9%，市場情緒偏多之下，新興債市表現也是一枝獨秀。

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今年來受到國際情勢多變牽動，股債平衡配置的基金仍深受市場資金高度青睞，理財專家建議，一般投資人的配置邏輯不妨跟進，基於當前情勢，有機會收到股債雙頭甜，以及降低資產波動度。

觀察以新興市場為主的五檔境外平衡型基金中，今年來平均上漲超過一成，其中富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金以15.3%名位第一，一年或三年期的累積報酬也各有43.95%、73.89%，在同類型基金中不只一路居於首位，且隨著投資時間愈長，領先幅度愈大。

基金達人分析，新興市場幅員廣闊、潛力題材互異，投資新興市場平衡基金需要慎選。平衡型基金雖能在股債市之間靈活調度以應對市場變化，如果績效想要高人一等，基金經理團隊的操盤功力舉足輕重，特別是近期漲勢多集中科技股，評價水準偏高易引發震盪整理，且放大視野可發現新興市場還蘊含科技以外的利基產業，主動管理可望更有效掌握新興市場的多元投資機會。

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金績效能一路領先的主因之一，在於擁有新興市場、全球宏觀與多元資產三大管理團隊共同管理，針對不同區域的優勢，選擇布局股票或債券標的，進一步精準發掘出資本利得、利息與匯兌三大收益，並具體呈現在基金表現。

該基金也因應不同理財需求，納入維持可持續性的配息政策，最新年化配息率有8%以上，不過理財專家也建議，現階段市場行情正向且還有一段長路可走，對穩定配息需求不高的投資人，建議選擇累積型，或是領息後再投資，讓資金留在市場繼續為績效打拼。

資料來源：理柏資訊，原幣報酬率截至2026/5/8。製表：記者吳滋雅

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