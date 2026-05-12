兩黨眾議員提法案 加強美國對中國車的禁令

美國眾議院兩黨議員提法案，加強美國政府對於中國汽車製造商進入美國市場的禁令。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕在美國總統川普即將前往中國進行談判之際，美國眾議院2名議員週一（11日）提出法案，以加強美國政府對於中國汽車製造商進入美國市場的禁令。

《路透》報導，這一立法將使拜登政府所制定的規定正式成文，根據這些規定，所有汽車製造商都不能在美國銷售小客車，同時海為採取其他措施，防止中國進入美國的輕型車市場。法案將禁止那些在中國設計、擁有先進連線功能及車載軟體的車輛。

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共和黨眾議員議員穆勒納爾（John Moolenaar）和民主黨眾議員丁格爾（Debbie Dingell）正在推動這項立法的通過。上個月，共和黨參議員莫雷諾（Bernie Moreno）和民主黨參議員斯洛特金（Elissa Slotkin）已在參議院提出草案。

2025年1月，拜登政府頒布了嚴格的規定，實質禁止中國汽車製造商在美國銷售小客車，其中的理由是，汽車可能會收集有關美國車主的敏感資料，進而威脅到國家安全。

今年3月，代表幾乎所有主要汽車公司包括底特律三巨頭、福斯汽車（Volkswagen）、現代汽車（Hyundai）和豐田汽車（Toyota）以及零件製造商、汽車經銷商的貿易組織都呼籲美國政府阻止中國車進入美國市場。他們表示，非常擔心中國不斷試圖主導全球汽車製造業，並進入美國市場的行為。他們指出，中國對美國的全球競爭力、國家安全和汽車工業基礎構成直接威脅。

根據最近的調查，中國車也面臨高關稅的衝擊，然而，美國消費者對於這些汽車的興趣卻愈來愈大。川普在1月表示，他願意讓中國汽車製造商在美國生產汽車。

美國駐華盛頓使館則呼籲美方，停止過度擴大國家安全的範圍，停止採取歧視性和排他性的措施，並創造一個公平、透明且無歧視的商業環境。

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