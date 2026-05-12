川普「一句話」震撼市場！國際油價反轉急拉升 市場神經緊繃

國際油價週一（11日）收盤上漲近3%。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕在美國總統川普表示，與伊朗的停火協議「正處於嚴重依賴生命維持設備的狀態」後，荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）大致仍處於封閉狀態，而這場戰爭何時結束仍看不到明確跡象。受此消息影響，國際油價週一（11日）收盤上漲近3%。

布蘭特原油期貨收漲2.92美元，漲幅2.88%，報每桶104.21美元。

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美國紐約西德州中級原油（WTI）期貨收每桶98.07美元，上漲2.65美元，漲幅2.78%。

布蘭特原油盤中高點一度觸及105.99美元，WTI則升至100.37美元高點。

兩大原油期貨指標上週均創下單週6%的跌幅，原因是市場寄望這場已持續10週的衝突即將結束，屆時原油可望重新經由荷姆茲海峽運輸。

但在週一，川普在將德黑蘭對美國和平提案的回應斥為「愚蠢」後表示，與伊朗的停火協議「正處於嚴重依賴生命維持設備的狀態」。

華府日前提出一項目的在重啟談判的提案，伊朗於週日（10日）做出回應，要求結束包括黎巴嫩在內「所有戰線」的戰爭。以色列持續在黎巴嫩與伊朗支持的武裝組織真主黨（Hezbollah）交戰。

此外，德黑蘭當局還要求戰爭損害賠償，強調其對荷姆茲海峽的主權，並要求美國結束海上封鎖、保證不再發動攻擊、解除制裁，以及解除對伊朗石油銷售的禁令。

數小時內，川普就在社群媒體發文，將德黑蘭的提議斥為「完全無法接受」。

荷蘭合作銀行（Rabobank）能源策略師施密特（Florence Schmit）表示：「短短幾天內，局勢再次從緩和轉為升級，石油市場對此做出了反應，儘管反應幅度不大。」

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