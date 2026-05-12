GoPro啟動戰略評估！不排除出售公司或尋求合併 盤後股價飆升27％

GoPro啟動戰略評估，不排除出售公司或尋求合併。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國運動相機品牌「GoPro」週一（11日）宣布，公司董事會已授權啟動戰略選項評估程序，內容包括潛在的出售或合併交易。消息公布後，GoPro盤後股價一度大漲超過27%，市場解讀公司可能迎來重大轉折。

綜合媒體報導，此次戰略評估源於GoPro早前委託奧緯諮詢（Oliver Wyman）協助其拓展國防及航太市場。自2025年4月宣布該計劃以來，GoPro陸續收到多項主動提出的戰略詢問，促使GoPro董事會決定授權啟動正式戰略評估程序。

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GoPro表示，將聘請財務顧問評估各類戰略替代方案，以期最大化股東價值，但也強調目前公司尚未設定完成時間表，也未就潛在交易作出任何決定。

同日，GoPro也公布公司第1季業績，營收與訂閱服務收入雙雙下滑，調整後每股虧損擴大至0.35美元，明顯遜於去年同期。外界認為，運動相機市場成長放緩、消費電子競爭激烈，以及全球經濟不確定性，持續衝擊GoPro獲利能力。

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