一輩子拚命存錢、卻因「1事」都不敢花！7旬夫妻吐最大遺憾

一輩子存了3900萬日圓，日本70代夫妻曝晚年最大遺憾：人生被「省過頭」。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕面對高齡化、通膨與醫療支出壓力，許多人退休後最害怕的事，就是「錢不夠用」。因此，不少人即使退休後仍拚命節省，只想把資產留得愈多愈安心，但日本一對70多歲夫妻卻在晚年感嘆：「老後資金，其實根本不用留那麼多」。

日媒報導，74歲的修一先生（化名）與72歲妻子洋子，其房貸早已還清，目前2人每月年金收入合計約23萬日圓（約新台幣4.5萬元），再加上退休金與長年累積的存款，總計金融資產約3900萬日圓（約新台幣777萬元）。若單看數字，其實已算穩定的退休生活，但這對夫妻回頭看，卻覺得自己的人生「過得太保守了」。

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修一表示，年輕時最害怕的，就是退休後沒錢，主要是當時一直聽到「退休2000萬日圓（約新台幣398萬元）也不夠」、「3000萬日圓（約新台幣598萬元）還是很危險」。因此，所以腦袋裡想的只有「再多存一點」。

據報導，修一夫妻倆長年維持極度節省的生活方式。幾乎不外食、很少旅行，即使孩子獨立後，也沒有提高生活品質，而是持續把多餘的錢全部存起來。

根據日本總務省《2025年家計調查》，65歲以上無業高齡夫妻家庭，平均每月消費支出約26.3萬日圓（約新台幣5.2萬元），許多家庭光靠年金仍不夠生活。也因為類似資訊不斷出現，讓不少日本高齡族群對退休生活充滿焦慮，愈來愈不敢花錢。

但進入70歲後，修一夫妻的想法卻開始慢慢改變，而這個轉折點，是一趟始終沒能成行的北海道旅行。

據報導，很多年前，這對夫妻就想去北海道長住一段時間，但總覺得「現在還不是時候」、「等再多存一點」。結果，就在不斷延後之下，洋子的膝蓋狀況開始惡化，長時間移動變得愈來愈吃力，走路也不像以前方便，最後連旅行本身都逐漸失去興趣。

修一表示，後來才發現，許多想做的事，其實是有「時間限制」。而這對夫妻倆最遺憾的，不是沒存到錢，而是錯過了「還有體力時」的人生。他稱，以前總覺得70幾歲還很年輕，但真的到了這個年紀，體力和精神其實都在慢慢變化。

根據日本內閣府《2025年高齡社會白書》，日本男性健康壽命平均為72.57歲、女性為75.45歲，代表真正能自由行動、自在旅行的時間，可能比很多人想像得更短。

修一也坦言，過去總認為「存得愈多愈安心」，直到現在才開始重新思考：「我們當初到底是為了什麼而存錢？」

如今，修一夫妻倆生活依舊節儉，但已不再像以前那樣，把「不能減少存款」視為唯一目標。最近，他們開始願意去價格稍高一點的餐廳，也會安排近郊溫泉旅行。儘管有些事現在才做已經有點晚了，但人生不是只有「把錢留下來」才叫正確答案。此外，有些錢不是為了留下，而是因為花了才有意義。

對許多人而言，退休金的確是保護晚年生活的重要安全網，但如果人生只剩下「不要花錢」這件事，最後失去的，可能不只是消費，而是原本能擁有的人生體驗與回憶。

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