中國市場誘惑大、巴拉圭卻力挺台灣 ! 外媒揭「1特點」是關鍵

中國加大施壓，巴拉圭仍力挺台灣。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕友邦巴拉圭總統貝尼亞（Santiago Peña）於5月10日結束為期4天的訪台行程，期間不僅與台灣簽署網路安全與司法合作協議，獲頒台灣最高等級民間勳章，還高調宣布將與台灣共同打造AI運算中心。據報導，儘管來自北京的壓力越來越直接，但巴拉圭依然明確表示堅持與台灣的邦交，主要關鍵是台灣能提供穩定性的合作關係，與援助與基礎建設合作等。

外媒指出，儘管2025年中國商品大量湧入巴拉圭，進口金額更首次突破60億美元新高，但由於巴拉圭仍與台灣維持正式外交關係，因此無法直接將牛肉與黃豆出口至中國市場，也讓國內農業出口業者壓力持續升高。

請繼續往下閱讀...

外媒指出，相較於中國龐大的市場吸引力，台灣的穩定性合作關係、援助與基礎建設合作等，對巴拉圭具有一定吸引力。例如，去年台灣自巴拉圭進口約2.88億美元牛肉，雙方也於2025年完成零關稅豬肉協議。

近期，雙方更高調宣布AI運算中心合作案，號稱將結合台灣半導體能力與巴拉圭水力發電優勢，以50:50合資方式打造全球最大AI運算中心之一。

外媒指出，巴拉圭是台灣在南美洲唯一的盟友，這一聯盟可以追溯到1957年，而貝尼亞就任總統後是第三度出訪台灣，從軍禮歡迎、紅毯接待，到雙方強調「共享民主價值」，整體外交儀式幾乎已形成固定模式。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法