管理層談判桌上強硬回絕！三星電子罷工危機急升溫 勞資癥結點曝光

南韓三星電子正面臨罷工危機。圖為三星電子工會成員在4月舉行集會，宣告為5月21日的罷工做準備的畫面。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕南韓三星電子正面臨罷工危機，三星電子工會正要求公司比照競爭對手「SK海力士」的制度，將15%營業利益納入獎金池，並取消目前獎金上限；倘若公司拒絕，工會威脅將於5月底至6月初發動長達18天的大罷工，而在週一（11日）的勞資協商中，雙方未能縮小分歧，談判正陷入僵局，並於週二（12日）繼續談判。

綜合韓媒報導，三星電子勞資雙方在南韓時間週一上午10點（台灣時間11日上午9點）在南韓世宗的中央勞動委員會開始談判，一路談到週一晚上9點30分，這場歷時約11個半小時的馬拉松談判，最終未能達成協議，雙方只好在週二上午10點（台灣時間12日上午9點）於同一地點繼續談判。

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在週一的談判中，三星電子勞資雙方，就圍繞績效獎金的3大核心議題展開談判，三星電子最大工會「三星集團聯合工會」（SGUU）主張，公司應取消上限制度化，並支付15%固定比例營業利益作為獎金，以及實現制度化。

然而，雙方未能縮小分歧。三星電子資方維持立場，無法接受取消績效獎金上限制度化的主張，則提議以10%的營業利益作為獎金財源，並保證若公司在業界排名第一，將支付高於競爭對手的獎金。

若談判未能達成協議，三星電子工會已預告，準備從5月21日起進行為期18天的罷工。

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