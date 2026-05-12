韓股飆高遭割韭菜！單週逾380億資金撤出ETF，創史上之最。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕南韓綜合指數（Kospi）今年以來以美元計漲幅已超過80%，領漲全球主要指數，在韓股狂飆後，貝萊德旗下規模近230億美元（約新台幤7224.3億元）的iShares MSCI South Korea ETF上週資金淨流出高達9.7億美元（約新台幣304.67億元），創史上單週最大撤資規模。

外媒報導，資金管理機構在韓國股市創下全球最佳漲幅後開始減倉，上週韓不僅貝萊德旗下iShares MSCI South Korea ETF創史上單週最大撤資規模，三倍槓桿產品Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF同期亦流出2.4億美元（約新台幣75.38億元），光這2檔ETF就流出逾380億元。

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而造成資金撤離背後主因，是組合集中度問題，Global X Management Co.資深投資組合經理Malcolm Dorson表示，鑑於三星及韓國資產的大幅升值，投資組合的集中度自然提升，部分管理人被迫賣出。

另有一些管理人選擇在假日季前落袋為安，奉行"5月賣出離場"的策略，兩者疊加，共同放大了上週的資金流出規模。

隨著獲利盤湧現，做空情緒亦有所升溫，根據S3 Partners數據，iShares MSCI South Korea ETF的空頭佔比升至14.81%，為2月19日以來最高水準。

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