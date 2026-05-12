不畏英特爾搶單特斯拉，台積電台南2奈米廠將動土了。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕外媒陸續釋出美國半導體大廠英特爾（Intel）在川普政府力挺下，將迎來與蘋果（Apple）、特斯拉（Tesla）代工訂單，但台灣半導體供應鏈仍不看好英特爾的晶圓代工能力，並傳出台積電本月將在台南動土增建2奈米廠，2奈米供不應求，還擬找地再建廠，顯見AI訂單需求旺到爆，也印證台積電董事長魏哲家日前霸氣宣告「台積電不會把任何生意留在桌上」。

半導體業界傳出，蘋果預計將上一代產品的部分處理器給英特爾代工，除了蘋果之外，特斯拉次世代的AI6自駕車晶片在大股東川普政府促成下，代工對象也改弦易轍，從原來的台積電與三星代工改為英特爾與三星，也就是AI6自駕車晶片，特斯拉將委由英特爾以18A打造，取代台積電分食到特斯拉代工訂單，將於2028年量產。業界認為，這對台積電影響有限。

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特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）日前造訪英特爾位於美國奧勒岡州的晶圓廠，該廠主要負責生產18A製程，除了生產自家下一代Panther Lake處理器與其他先進晶片的重要基地，也可望迎來蘋果、特斯拉兩家客戶的訂單。英特爾上月也宣布加入馬斯克的Terafab計畫，將為馬斯克的機器人和資料中心業務打造晶片。

台灣半導體供應鏈廠商近期與英特爾打交道，卻仍不看好英特爾在晶圓代工的發展。業界人士認為，川普政府大力提倡美國製造，英特爾新任執行長陳立武擅長策略導向財務投資，目前營造出蘋果、特斯拉投產的消息，有助拉抬股價，但實際企業文化仍是「慢吞吞」，晶圓代工講求效率，還是看不到英特爾的決心與動作，若要與台積電抗衡晶圓代工，實在拚不過。

供應鏈廠商表示，美國大咖客戶也許迫於川普政府壓力，值台積電先進製程產能吃緊之際，賣面子給英特爾一部分訂單，但英特爾即使拿到訂單，卻因量產良率不佳、交不出貨等問題，客戶在商言商，還是得回頭找台積電代工生產。目前英特爾的自家的處理器產品也是投產台積電的3、5奈米製程。

半導體業界也傳出，台積電在竹科建2座2奈米廠、高雄投資建6座2奈米廠，受惠AI需求旺，產能供不應求，本月將在台南南科特定區A區塊動土增建一座2奈米廠，編號延續高雄廠（F22）取名為「F22P7」，後續將再建2座廠。除此，台積電還擬找地再建廠，顯見AI訂單需求旺到爆。南科特地區A區塊用地待台積電今日董事會通過後，即可正式取得土地使用權。

對於AI強勁需求引發先進製程與先進封裝產能供不應求，英特爾等同業來勢洶洶的競爭傳言，台積電董事長魏哲家日前法說會已強調晶圓代工「沒有捷徑」，台積電將繼續透過技術領先、卓越製造與客戶信任，確保在先進製程的絕對優勢，並將積極爭取客戶訂單，他並霸氣回應「台積電不會把任何生意留在桌上」，公司正全力滿足客戶需求。台積電全年成長展望樂觀，預期美元計算，上修年成長超過30%。

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