存1400萬退休卻不夠用？75歲阿公「1習慣」害存款狂縮水、崩潰曝原因

退休人士比起因為資產多而感到安心，更重要的是得為漫長退休生活確實做好財務規劃。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕退休時房貸早已全部繳清，老後資金甚至多到綽綽有餘，這原本是令人稱羨的退休生活，但日本一名75歲老翁山岡幸一（化名）在退休後，消費習慣仍和在職時期一樣，但到了70歲後他開始面對存款大幅減少的現實，10年後的如今，他卻每天都活在不安之中，外媒建議，退休人士比起因為資產多而感到安心，更重要的是得為漫長退休生活確實做好財務規劃。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，山岡先生在65歲退休當時，擁有超過7000萬日圓（約1423.1萬元新台幣）的金融資產，而一路做到部長職位的山岡先生，年收入最高超過1300萬日圓（約264.3萬元新台幣），因此他認為自己的退休資金相當充裕。而且房貸也早已全部還清。山岡先生當時心想：「已經不用再為錢煩惱了。工作了40年，退休後就做自己想做的事吧。」

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夫妻兩人經常前往歐洲、夏威夷，以及日本國內高級旅館旅行。出國時，為了讓長時間移動更舒適，也會選擇商務艙；並以「難得都來了」為由，預訂知名高級飯店。一次旅行花費超過100萬日圓（約20.33萬元新台幣）也不罕見。

日常生活費也維持著在職時期的消費感覺。夫妻外食一次約花費1萬至2萬日圓（約2033至4066元新台幣），到百貨公司購物也毫不猶豫。與昔日部下或朋友聚餐時，他也常自然地說出：「這次我來付吧。」

即便如此，山岡先生並沒有感覺到自己正在揮霍無度，對他而言，只是在充裕的退休資產之中，享受所謂的「犒賞時光」而已。加上稅金、汽車費、保險費等支出後，每月生活費大幅超過夫妻兩人的年金收入每個月25萬日圓（約5.08萬元新台幣）。

不過到了70歲左右，山岡先生開始面對殘酷現實，就是存款減少幅度遠超預期，已減少至4800萬日圓（約975.8萬元新台幣），對此感到慌張的山岡先生，開始減少旅行次數，也不像以前那麼頻繁外食。他原本以為，只要這樣做，就能阻止存款繼續減少，但接踵而來的，卻是「無法避免的支出」。

首先高齡母親病倒，需要照護。母親不願入住安養機構，希望「想住在家裡」。於是由妹妹主要負責照護，而山岡先生則負擔老家無障礙改修費與照護費用。更雪上加霜的，是對兒子夫妻的經濟援助，抱著「為了孫子」的想法，支出也不斷增加。

在這些支出層層累積之下，如今75歲的山岡先生，存款已減少至1800萬日圓（約365.94萬元新台幣）。

10年前山岡先生確實認為：「只要有7000萬日圓，退休生活就很安心了。」然而如今的物價、照護費，以及生活所需的各項支出，都與當年大不相同。

報導分析，退休後的金錢運用和在職時期不同，其特徵在於收入有限：「即使資產減少，也無法迅速補回」。因此真正重要的，並不是擁有多少資產，而是能否放眼未來、妥善運用資產，比起因為資產多而感到安心，更重要的是得為漫長退休生活確實做好財務規劃。

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