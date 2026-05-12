保瑞38億元收購美國CDMO廠 擴大全球藥品委外製造格局

保瑞董事長盛保熙（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕保瑞藥業（6472）今（12）日公告，董事會通過以總交易金額1.225億美元（約新台幣38.5億元）收購自美國生物製藥公司MacroGenics （NASDAQ: MGNX）拆分之CDMO業務，包含位於馬里蘭州洛克維爾市的大分子生產廠區（下稱Rockville廠）及在弗雷德里克（Frederick）的倉儲中心。保瑞將於交割時與MacroGenics簽署長期CDMO服務合約。

同時保瑞規劃於交割時將Rockville廠的營運依據集團的專業分工與旗下泰福生技合作，以集團大分子專業分工，加速整合泰福生技聖地牙哥廠、保瑞CDMO業務的馬里蘭州針劑廠及此Rockville廠三位一體的戰略角色；輔以專精於前期開發的泰福台灣竹北廠，此項投資可望大幅提升保瑞集團在全球市場的生物藥委外研發製造格局。

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保瑞表示，Rockville廠自2022年起投入CDMO業務，配備5座2000公升及2座500公升之一次性生物反應槽，以及完整的品管與分析實驗室，皆已通過美國FDA與日本PMDA查核。本次交易預計將承接龐大的單株抗體在手訂單，包括Incyte一線抗癌藥Zynyz與TerSera乳癌藥物Margenza等二項已量產單株抗體產品、四項臨床階段品項以及具潛力的國際藥廠合作案，領導Bora Biologics業務邁向成長；該廠現階段營收超過一半來自量產訂單。

保瑞集團董事長暨執行長盛保熙表示，此項投資對強化集團的生物藥代工平台有關鍵意義，由於全球生物製劑CDMO以15%的複合年增率高速增長，而全球市場生技公司的內部產能僅能供應市場一半的需求，隨著Bora Biologics的全球產能將來到2萬公升，保瑞集團將在未來12-18個月整合內部大分子藥物活性成分能量與充填製劑網絡。

他說：「我們將向全球生技客戶提供單一窗口之全流程服務，更有效率地回應打造美國供應鏈韌性的藥品市場期待；Rockville廠的團隊組成相當堅強，我們相信保瑞集團將受惠此研發與量產能量，為客戶實現更多的關鍵治療方案。」

MacroGenics公司申報之2025年全年CDMO營收達5200萬美元（約新台幣16.3億元）。

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