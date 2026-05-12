韓股7999點曇花一現！三星、SK海力士大暴走，指數摜殺577點收跌179點。（歐新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕投資人對美國總統川普的停火警告置之不理，亞股持續飆高，南韓綜合指數在週一飆漲創新高後，週二再接再厲，指數開高，直接衝7999.67點，離8000點僅一步之遙，然在飆高後，賣單湧入，指數直接摜殺，重挫577點，回測7421點，所幸在三星電子與SK海力士重量級科技股跌勢收斂，大盤指數急拉，終場跌179.09點，收7643.16點。

週一，川普對美伊停火協議的存亡表示懷疑，稱在德黑蘭對華盛頓提出的結束衝突的提議做出了他所認為的不可接受的回應後，脆弱的停火協議實際上已經「岌岌可危」。

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他說：我認為停火協議就像是靠著大量生命維持系統勉強維持著，醫生走進來說，先生，您的親人只有大約 1% 的生存機會。

然而投資人無視川普警告，週二亞股續揚，南韓綜合指數週二開盤直接突破7900點，以7953.41點開出，指數大漲131.16點或1.67%，指數開高走高，直接飆7999.67點，再創新高，離8000點僅一步之隔，漲幅達177.42點，或2.26%。

在三星電子與SK海力士股價再創高後，三星電子在賣單湧入，股價拉回，盤中一度回測26.6萬韓元，跌幅達6.8%，所幸低接買盤進場，跌勢收斂，終場跌2.28%，收27.9萬韓元，SK海力士盤中亦跌逾3.99%，回測180.4萬韓元，終場收183.5萬韓元，跌2.39%。

受到科技股領跌衝擊，南韓綜合指數也跟著大跳水，指數重挫577點，回測7421點，不過，急殺後買盤進場，跌勢收斂，終場跌179.09點或2.29%，收7643.16點，史高7999.67點曇花一現。

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