月退只有2.6萬！阿北60歲斷然退休 曝「不悔」決策關鍵

月退只有2.6萬！60歲阿北斷然退休，曝「不悔」決策關鍵。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕儘管月退降到13萬日圓（約新台幣2.6萬），但我毫不後悔，現年65歲的Toru（化名）選擇提前退休，其關鍵原因是資深同事在50多歲時突然離世，這讓他意識到“我們擁有健康的時間是有限的”，因此，在60歲時斷然提前退休。

日媒報導，Toru表示，他在50歲出頭時就果斷決定提前退休，而為了將來過自由自在的生活，他已經持續存錢很久了。

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Toru說：「從小我就隱約覺得，我不想過那種只專注於工作的生活。我知道我需要錢才能辭職，獲得自由，所以我知道我必須努力存錢」。

因此，結婚後，Toru與妻子共同控制生活開支，勤儉節約。此外從40多歲起，他將每個月的部分零用錢和獎金投入長期投資信託基金。

“市場一路波動，但我沒有被漲跌所左右。我始終堅持長期穩健投資。因此，我的資產穩步增長。”

Toru一直都在穩步存錢，但在他50歲出頭的時候，1位比他年長5歲的資深同事突然過世，那位同事工作認真負責，對下屬照顧有加，深受周遭人的喜愛，他幾乎每天都加班，週末工作也是常事。他看起來非常忙碌，但是……他卻在50多歲時突然去世了。

這位資深同事的突然離世，讓Toru深刻地意識到自己「時間」的價值。

“我們偶爾出去喝酒的時候，他會談論退休後想做的各種事情……但現在我開始懷疑，我的這位資深同事，他的生活最終完全專注於工作，他真的快樂嗎？”

正是這件事讓他意識到“我們擁有健康的時間是有限的”，決定在60歲時退休。

由於持續的儲蓄和投資，到60歲時，Toru的資產已達到約4000萬日圓（約新台幣800萬），他的孩子們已經獨立生活，房貸也已還清。而且，正如他計劃的那樣，他果斷地在那一年「提前退休」了。

Toru進一步指出，若65歲退休並開始領取退休金，每月約17萬日圓（約新台幣3.4萬），但由於他選擇從60歲提前領取，退休金金額減少了約24%，降至每月約13萬日圓，與他同齡的妻子也選擇了提前領取養老金，因此她原本每月約6.8萬日圓（約新台幣1.36萬）的養老金，現在只有約5萬日圓（約新台幣1萬）。

對Toru來說，早日獲得自由時間比提前領取退休金的劣勢更重要，「即便我的積蓄不多，我想我也會提前退休，領取養老金，然後在合理的範圍內做一些兼職來補貼收入。60歲出頭，身體健康的那5年，真的是無價之寶」。

Toru說，他現在最大的幸福在於能夠沉浸在自己喜歡的事情中，例如和妻子一起旅行，以及在工作日參觀美術館。

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