2026年10大最值得信賴SUV揭曉！最大贏家是Toyota

2026年最值得信賴10款SUV揭曉！最大贏家是Toyota。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕對於精打細算的車主來說，SUV體型龐大、價格昂貴有時可能顯得過於奢侈或誇張，然而，現在有越來越多的SUV，實際上可以將卓越的可靠性、超高的性價比、強大的越野性能、出色的燃油經濟性和實惠的價格完美融合於一體，而Toyota 4Runner、 Honda CR-V等10款車，被評為2026年最值得信賴的SUV，而Toyota則勇奪3款，成為最大贏家。

iSeeCars最近匯總了1份2026年最可靠的6款小型SUV、11款中型SUV和3款全尺寸SUV的榜單。 GOBankingRates 根據這些車型的可靠性，從最佳到最差，將它們與同尺寸SUV的平均可靠性進行了比較，而前10大中，Toyota佔了3款，成為最大贏家Honda，有2款上榜。

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專家表示，若你正在1款燃油經濟性優異、能滿足全家出行需求的實用型車輛，以下10款SUV都經久耐用，並且擁有足夠長的使用壽命，足以彌補其高昂的價格。

1. 別克（Buick） Enclave

預期壽命（年）：8.9、每年費用：6153 美元（約新台幣19.32萬）

2. 三菱（Mitsubishi） Outlander Sport

預期壽命（年）：11.3、每年費用：2523美元（約新台幣7.92萬）

3. 本田（Honda） CR-V

預期壽命（年）：13.9、每年費用：2620美元（約新台幣8.22萬）

4. 豐田（Toyota） 4Runner

預期壽命（年）：14.1、每年費用：3823美元（約新台幣12萬）

5. Jeep Wrangler

預期壽命（年）：13.7、每年費用：3863美元（約新台幣12.13萬）

6. 豐田（Toyota） Highlander

預期壽命（年）：12.7、每年費用：4038美元（約新台幣12.68萬）

7. 豐田（Toyota） Highlander Hybrid

預期壽命（年）：13.5、每年費用：4067美元（約新台幣12.77萬）

8. 本田（Honda） Pilot

預期壽命（年）：11.5、每年費用：4344美元（約新台幣13.64萬）

9. 日產（Nissan） Pathfinder

預期壽命（年）：10.3、每年費用：4376美元（約新台幣13.74萬）

10. 雪佛蘭（Chevrolet） Tahoe

預期壽命（年）：10、每年費用：7674美元（約新台幣24.1萬）

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