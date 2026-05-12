參議院首輪投票通過 華許距離Fed主席更靠近一步

聯準會主席提名人華許（Kevin Warsh）。（歐新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕由美國總統川普提名的聯準會下一任主席人選華許（Kevin Warsh）週一（11日）經參議院投票後，提名為聯準會理事，這是為了讓他擔任美國央行總裁，而安排的一系列參議院投票中的第一輪投票。

綜合外媒報導，週一晚間，參議院以49對44票的結果，幫助華許克服了流程上的阻礙，這為週二（12日）正式批准他成為Fed理事會成員鋪平道路。預計在本週稍晚，參議院還將另行投票，正式批准華許接替鮑爾（Jerome Powell）擔任Fed主席一職。

請繼續往下閱讀...

在北卡羅萊納州共和黨籍參議員提里斯（Thom Tillis）解除對聯準系統提名的阻撓後，參議院在共和黨的控制下，華許的任命幾乎已經確定無礙。提里斯結束先前的行動，是因為美國司法部宣布，已經結束對鮑爾與Fed大樓翻修計劃超支問題相關的刑事調查。

民主黨人普遍反對華許接下Fed主席，他們認為，川普已明確表示希望華許降低利率，那麼華許將無法維持央行在貨幣政策方面的獨立性。民主黨籍議員華倫（Elizabeth Warren）指出，華許像是川普的「手偶」，並批評他在聽證會上拒絕承認拜登在2020年大選中獲勝。

不過，在週一的投票中，有2名民主黨人分別為賓州的費特曼（John Fetterman）和特拉華州的昆斯（Chris Coons）都投票支持華許。

川普表明，希望華許能降低利率。華許則稱，自己在貨幣政策方面並未向川普做出任何承諾，並多次表示，如果自己擔任Fed主席，將會獨立行事。

聯準會主席是利率決策者12人其中之一，同時也是政策制定過程中19票表決權的其中1票。在4月的會議中，Fed決策者投票決定將利率政策維持在3.5至3.75％的區間，其中有3名官員表示反對。

Fed下一次會議預計將在6月16日至17日舉行，這可能是華許擔任主席後的首次會議。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法