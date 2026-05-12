伊朗戰爭大幅推高油價 川普：支持暫停徵收聯邦汽油稅

美國總統川普表示支持暫停徵收聯邦汽油稅。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普週一（11日）表示，由於伊朗戰爭導致燃油價格上漲，他支持暫停徵收聯邦汽油稅。

《華爾街日報》報導，川普在橢圓形辦公室向記者們表示，自己會這樣做，他認為，一旦戰爭結束，汽油價格將「迅速下跌」。當被問到應該暫停這一稅收多久時，川普說，直到情況允許為止，川普補充，這項稅收在汽油成本中所佔的比例雖然不大，但「好歹也是錢」。

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自2月底美以開戰以來，汽油價格持續上漲。根據美國汽車協會 （AAA）數據，全美普通無鉛汽油的平均價格約每加侖4.5美元，一年前，這個數字還是3.14美元。

任何暫停徵收汽油稅的措施都需要獲得國會的批准，密蘇里州共和黨參議員霍利（Josh Hawley）週一在社群媒體上表示，他將提出法案，暫停每加侖18美分的汽油稅。民主黨人也支持類似的立法。亞利桑納州民主黨籍參議員凱利（Mark Kelly）在X寫道，各家庭現在都需要幫助，是時候採取行動。

汽油價格上漲引起了華盛頓共和黨人的擔憂，他們認為這可能會對共和黨在11月選舉中的表現造成負面影響。川普在這之前曾表示，為了阻止伊朗獲得核武，提高燃料價格是值得付出的代價。

伊朗的戰爭導致荷姆茲海峽運輸速度減緩，這條海峽是運送石油和其他商品的重要航道。參院多數黨領袖圖恩（John Thune）表示，讓汽油價格恢復正常的最佳方式就是重新開放海峽，並指出汽油稅用於支持國家公路信託基金，以資助各交通建設案。

圖恩稱，降低汽油稅會對此產生影響，預計將會先了解各界意見，如果總統想提出這一措施的論點，相信每個人都有機會聽他說明。圖恩並未立即承諾會舉行投票表決。

自1932年實施以來，聯邦汽油稅從未佔停過，不過，當汽油價格上漲時，有些總統曾考慮暫停這一稅收。各州則曾經自行暫停州內的汽油稅。

喬治亞州和印第安納州在今年稍早暫停了汽油稅，猶他州議員決定將該州汽油稅降低15％，這一措施將從7月1日起生效，持續6個月。隨著夏季人們增加外出，其他州也在考慮暫停徵收汽油稅。

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