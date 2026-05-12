德儀7月起二度漲價，台灣業界恐跟進（記者洪友芳翻攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕因應通膨壓力與需求回溫，全球類比IC龍頭暨電源管理晶片大廠德儀 （TI） 上星期發通知給客戶，將自7月1日起全面調漲價，新價格適用於所有訂單與出貨，價格調整的範圍涵蓋整體產品組合，漲幅取決各自採用的材料和技術。這是德儀今年以來第二度漲價，業界預期恐帶動台灣功率半導體業下半年跟進調漲空間。

德儀上星期發信通知客戶，指出將自2026年7月1日起調整價格，所有訂單和出貨都將採用新價格，價格調整的範圍涵蓋整體產品組合，漲幅取決於各自採用的材料和技術。此次價格上漲主要驅動因素，在於當前市場環境和整個供應鏈成本不斷上漲。

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世界先進 （5347） 董事長方略日前表示，新加坡子公司VSMC的第一座12吋廠進展順利，第一期產能4.4萬片已全被客戶預訂一空，原預期滿載期程可望提前一年，由原預估2029年滿載提前至2028年。

方略表示，2026年半導體景氣在AI需求強勁帶動下，可望維持穩健成長，AI應用已成為產業「一枝獨秀」的主要動能，他甚至形容是「一人救全村」，抵消美伊戰爭造成能源價格上漲、全球GDP預測下修等負面因素。AI需求造成產能排擠與價格上漲，帶動半導體產業維持高強度成長。

世界先進自四月起調漲價格，方略表示，因市場需求非常強勁，加上成本持續上升，公司也需持續投資產能，因此需要調漲價格。下半年是否進一步調漲價格，他表示，公司會謹慎與客戶共同面對，評估合理水準，以及客戶在競爭態勢下可接受的幅度。

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