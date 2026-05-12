美股收盤》無懼美伊停火僵局全數收紅 台積電ADR下跌1.73％

美股11日全數收紅，標普500指數、那斯達克指數均創下歷史新高。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕針對美國與伊朗的外交僵局，美國總統川普稱美伊停火協議「岌岌可危」，不過市場對於人工智慧（AI）的樂觀情緒推動股市上漲，美國華爾街股市11日全數收紅，標普500指數、那斯達克指數均創下歷史新高。

綜合媒體報導，道瓊工業指數11日上漲95.31點，收在49704.47點，連續兩個交易日走升。標普漲幅達0.2%，收在7412.84點，再度刷新歷史收盤紀錄，也是今年以來第16度改寫收盤新高。

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英特爾（Intel）日前傳出有望拿下蘋果（Apple）晶片代工訂單，帶動英特爾股價大漲，上週五（8日）收盤大漲14%，週一（11日）收盤延續漲勢，上漲3.62％；高通大漲8.42%，創下新高。

其他焦點個股方面，輝達上漲1.97％，Meta下跌1.77%，蘋果下跌0.13%，Alphabet下跌3.03%，亞馬遜下跌 1.35%；台積電ADR下跌1.73%，收在404.54美元。

道瓊工業指數上漲95.31點，或0.19%，報49704.47點。

那斯達克指數上漲27.05點，或0.10%，報26274.13點。

標準普爾500指數上漲13.91點，或0.19%，報7412.84點。

費城半導體指數上漲305.54點，或2.59%，報12081.04點。

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