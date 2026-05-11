荷姆茲海峽解封尚渺茫！沙烏地阿美：油市每週損失1億桶原油供應

荷姆茲海峽的封鎖，使全球油市每週損失1億桶原油供應。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕彭博11日報導，沙烏地阿拉伯國有石油公司「沙烏地阿美」（Saudi Aramco）執行長納瑟（Amin Nasser）指出，荷姆茲海峽的封閉，使全球油市每週損失1億桶原油，該供應短缺狀況已讓這場中東戰爭成為史上最嚴峻的原油供應干擾。

納瑟在財報會議上說，全球企業與政府已動用儲備，來彌補該供應缺口。他補充，全球多數的閒置原油產能都位於波斯灣地區，這意謂相關產能無助於緩解該短缺。

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報導說，納瑟的說法突顯油價飆升恐拖累全球經濟成長的風險加劇，目前中東衝突已進入第3個月。美國與伊朗皆拒絕對方旨在重啟荷姆茲海峽的新談判議案。

由於還看不到美伊僵局化解可能性。11日油價漲破每桶100美元，這仍低於戰爭初期的水準。納瑟說，中東以外地區的生產投資不足，使市場對於這樣的供應衝擊準備不及。他警告，5月與6月的原油供應短缺將更加明顯，如果危機持續，原油市場的重新平衡將延續到明年才發生。

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