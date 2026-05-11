2030年前最大的半導體贏家 外媒單點台積電

很少有公司比台積電更能掌握晶片，尤其是人工智慧晶片日益增長的需求。它不僅擁有市場領先的製造工藝，還提供先進的封裝技術。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕到2030年，半導體市場規模預期將翻倍，超過1.5兆美元，約為2025年規模的兩倍。外媒The Motley Fool周一（11日）報導，台積電是值得買入的最佳晶片股。

全球最大的晶片代工廠將2030年半導體支出預期提高了約50%。美國超大規模資料中心營運商年初計劃斥資超過7000億美元興建新的資料中心。僅僅三個月後，他們中的大多數就意識到需要投入更多資金。四大超大規模資料中心營運商中的三家在第一季財報發布的同時，也提高了年度資本支出預算，而這或許只是個開始。

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儘管在當前人工智慧消費激增的背景下，許多半導體公司都經歷了需求飆升，但台積電脫穎而出，成為眾多公司中的長期贏家。

很少有公司比台積電更能掌握晶片，尤其是人工智慧晶片日益增長的需求。它不僅擁有市場領先的製造工藝，還提供先進的封裝技術，這對高效的人工智慧伺服器至關重要。除此之外，它還擁有全球最先進晶片的產能，比其他所有公司加起來都多。

管理層在發布第一季財報的同時更新了2026年的業績預期。目前預計全年營收成長將超過30%。不過，台積電預計今年整個半導體產業的營收成長速度會更快。

營收缺口源自於記憶體晶片價格的快速上漲，多家超大規模資料中心營運商在提高資本支出預期時也提到了這一點。然而，儲存晶片廠商正在擴大產能，這應該會穩定價格，並在未來大幅降低營收成長。同時，台積電維持其2024年至2029年年均營收成長25%的長期預期。

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