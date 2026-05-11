不是輝達！華爾街日報：台積電是AI熱潮新階段最大獲益者

台積電是AI新階段的最大受惠者。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕華爾街日報11日報導，大型科技公司正竭力取得盡可能多的晶片，以確保在人工智慧（AI）領域佔據優勢地位。微軟、Meta、Alphabet與亞馬遜今年計畫投入7250億美元資本支出，其中多數用在AI晶片，這對晶片製造商是好消息，尤其是對全球代工龍頭台積電。

報導指出，市場近期對記憶體製造商青睞有加，其銷售與股價一飛沖天。英特爾與超微也對於AI焦點從生成式轉向自主代理，感到欣喜，因其中央處理器（CPU）的重要性日益顯著。

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然而，一些人認為，在半導體世界，沒有任何一家公司比台積電更能斬獲此AI新階段帶來的好處，且其股價並不貴。

雖然台積電不製造記憶體，但幾乎是所有科技巨頭，包括輝達與蘋果的首選晶片製造商，從過去幾年，其銷售與利潤飆漲即可見一斑。

報導指出，對於晶片業者，若產能擴張太快可能後續引發衝擊：當需求下降，製造商可能面臨閒置產能空間，而這需要耗費成本維護。

但台積電沒有擴張過度的問題。董事長魏哲家上月表示，他對於今年營收成長逾30％充滿信心，此增速高於其資本支出。事實上，這樣的營收成長勢所必然。對台積電的晶片需求如此強勁，以致於一些客戶提早做出採購承諾，甚至預付數十億美元，以確保取得晶片。

例如輝達，截至今年1月的最新財季，其採購承諾超過950億美元，其中一大部分是計畫支付台積電的款項。而兩年前，相關承諾金額僅160億美元。

除了上述優勢外，台積電沒有真正的競爭對手。儘管在較不先進領域上，面臨一些實力強勁的對手，但在最先進領域上，台積電獨占鰲頭。以營收而言，位居先進晶片市場第2的三星與台積電差距甚遠，英特爾與Rapidus正試圖在該市場佔有一席之地。即使特斯拉執行長馬斯克近期宣佈Terafab計畫，旨在英特爾的協助下生產晶片，但該可能性有待觀察。

基於台積電的許多優勢，其股價估值深具吸引力，台積電預期本益比為21倍，低於費城半導體指數的26倍平均本益比，也遠低於英特爾、超微等一些晶片領域知名大廠。

即使半導體類股的上漲趨勢異常強勁，台積電以及晶片產業並不能豁免於週期波動的影響，但台積電的發展軌跡顯示，作為AI熱潮的核心企業，該公司未來的回報豐厚，其面臨的風險相對較小。

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