台積電美廠進展優於預期 但「兩缺」仍有挑戰

台積電在亞利桑那州的投資項目進展比預期要好。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕國家發展委員會新任主委葉俊顯週一（11日）表示，台積電在亞利桑那州的投資項目進展比預期要好，但仍面臨缺水、缺工等挑戰。

Focus Taiwan報導，葉俊顯上周在參觀台積電位於亞利桑那州的工廠，並出席了在馬里蘭州舉行的SelectUSA投資峰會後，接受記者採訪時表示，台積電位於亞利桑那州的工廠在2025年實現量產後的第一個完整年度，預計將實現161.4億新台幣的利潤。

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台積電位於亞利桑那州園區的第一座晶圓廠於2024年第四季開始量產，而第二座晶圓廠的建設已經完成，計劃於2027年下半年開始量產。第三座工廠的建設已於今年初啟動。台積電對該計畫的未來表示樂觀，但也坦承，該計畫仍面臨一些挑戰，包括缺水。

過去，包括在2023年4月，台積電曾試圖消除人們對水資源問題的擔憂，稱其計劃在亞利桑那州建設綜合水處理和回收設施，以滿足其先進晶圓廠的需求。

葉俊顯表示，台積電也在努力確保其亞利桑那州工廠的穩定電力供應，同時也面臨該州複雜的環境和電力消耗法規。此外，他也表示，由於勞動力短缺仍然是另一個令人擔憂的問題，公司在為海外員工辦理簽證方面也遇到了困難，但他沒有進一步詳細說明任何具體問題。

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