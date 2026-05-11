陳立武、黃仁勳同框 透露開發「令人興奮新產品」

英特爾執行長陳立武祝賀黃仁勳榮獲科學技術榮譽博士學位，並宣布兩家公司正在合作開發「令人興奮的新產品。」（取自陳立武社群媒體x網站）

〔財經頻道／綜合報導〕輝達執行長黃仁勳在卡內基美隆大學（Carnegie Mellon University）2026屆畢業典禮上發表主題演講，並獲頒榮譽科學與技術博士學位。英特爾執行長陳立武祝賀黃仁勳取得這項成就，並宣布兩家公司正在合作開發「令人興奮的新產品。」

陳立武肯定黃仁勳對加速運算和人工智慧的貢獻，他在x上寫道：「恭喜我的好朋友黃仁勳榮獲科學技術榮譽博士學位！卡內基美隆大學授予他博士學位，以表彰他對加速計算和人工智慧的傑出貢獻。我很榮幸能為他頒發博士學位。」

請繼續往下閱讀...

根據報導，英特爾和輝達將首先合作開發一款面向資料中心的定製版至強CPU，並整合輝達的NVLink技術；而在消費級市場，我們將看到輝達的RTX IP（GPU）整合到下一代SoC中。首款此類SoC將以Serpent Lake的形式推出，預計在2028-2029年左右上市。

正值英特爾和輝達在半導體和技術領域深化合作之際，這一消息顯得尤為重要。輝達和英特爾先前已宣布將在多個產品領域展開合作，其中輝達將向英特爾投資50億美元，用於資料中心和消費平台的共同開發。

另一方面，英特爾其實擁有更大的機遇，即是一直被忽視卻觸手可及的機遇，那就是他們的晶圓代工業務。輝達的核心資料中心晶片主要依賴台積電，但其CoWoS先進封裝解決方案卻多次受挫。此外，由於產能限制，台積電也無法滿足輝達對晶圓的需求。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法