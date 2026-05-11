台新新光金控首席經濟學家李鎮宇：台灣花40年 從外圍變成全球科技核心

台新新光金控首席經濟學家李鎮宇。（資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕台灣只剩半導體？台新新光金控首席經濟學家李鎮宇撰文指出，台灣科技產業其實完成了一件很驚人的事情：它花了四十年，從全球科技循環最外圍，一路爬到核心中的核心。他強調，這不是運氣，這是台灣四十年的產業進化。

「經歷四次產業循環，台灣已從外圍變成全球科技權力核心」，李鎮宇表示，最近很多人談台灣經濟，最喜歡講一句話：「把半導體扣掉，台灣還剩什麼？」這句話表面上，像在批判台灣產業結構太單一，但骨子裡是在否定、台灣過去四十年最偉大的一場產業升級。

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李鎮宇直言，全球資本市場從來不是平均主義的世界。真正能把一個國家往前推的，永遠都是少數核心產業。美國靠科技與金融，日本靠汽車與精密機械，韓國靠三星與記憶體。從來沒有哪個國家，是靠「每個產業都一樣厲害」變成強國的。

「過去四次全球景氣循環，幾乎都由美國科技股帶動；但每一次循環，台灣都比前一次更靠近權力中心一點。」李鎮宇表示，過去很多人總以為半導體只是零件，但AI時代之後，全世界忽然發現：沒有最先進晶片，AI根本跑不動；沒有先進封裝，算力堆不起來；沒有台灣，整個AI供應鏈會直接斷電。

他強調，這也是為什麼今天的台灣，忽然變成全球地緣政治風暴中心。「因為我們已經不是外圍。我們是核心」；以前全球科技產業像太陽系，美國是太陽，台灣只是遙遠的海王星。現在不一樣了，台灣開始變成引力中心的一部分。這種變化，其實非常驚人。

李鎮宇指出，所以現在很多人講：「把半導體扣掉，台灣還剩什麼？」他認為，這句話最大的問題，不是悲觀，而是它完全否定了台灣產業過去四十年的進化。這就像有人對NVIDIA說：「把AI扣掉，你還剩什麼？」對紐約說：「把金融扣掉，你還剩什麼？」對沙烏地阿拉伯說：「把石油扣掉，你還剩什麼？」

「核心競爭力本來就是一個國家的命脈」。李鎮宇說，不能一邊享受它帶來的繁榮，一邊又把它講得像原罪，且這句話背後，其實還藏著一種很奇怪的幻想：很多人以為，一個健康的經濟體，應該平均受惠、平均成長、平均繁榮。但資本主義從來不是這樣運作。

所以，現在很多人真正想講的，其實不是「GDP是假的」，而是：「我沒有感受到GDP成長。」但這是兩件完全不同的事，GDP本來就不是心情指數。

李鎮宇指出，台灣現在最大的問題，已經不只是「成長」，而是「分配」；非科技業的薪資停滯、房價失衡、資產集中，這些都是真問題。他認為，不能因為分配出了問題，就反過來否定成長本身。更不能偷偷把「分配不均」置換成「半導體沒有價值」。

李鎮宇強調，因為今天的台灣科技業，不是突然冒出來的；它是四十年來，一代又一代工程師、工廠主管、材料商、設備商、供應鏈業務，從全球最邊緣的位置，一路硬生生爬進世界核心；而一個能從全球科技權力邊陲，爬到核心的位置，本來就值得我們拍拍手。

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