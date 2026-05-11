葡萄王首季獲利衰退 將強化代工及海外市場

葡萄王首季獲利衰退。（葡萄王提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕葡萄王生技（1707）今（5/11）日董事會通過第一季財務報告，營業淨利3.4億元，營業淨利率年減1.9個百分點，每股稅後盈餘（EPS）1.18元，較去年同期減少0.22元。葡萄王表示，第一季因高毛利事業體現階段處於調整與海外布局階段，加上原物料成本上升影響，對整體獲利表現形成壓力。展望今年，公司將持續強化代工業務版圖並深化海外市場布局，推動各項營運優化措施，對全年營運維持審慎樂觀看法。

葡萄王同步公告4月營收為8.1億元，月減6%、年減6%。葡萄王表示，旗下OEM／ODM業務維持穩健成長動能，4月營收較去年同期成長22.74%，累計1-4月年增35.26%。業績貢獻主要來自海外市場客戶訂單穩定放量與新品出貨帶動，並受惠於益生菌相關產品需求提升，以及藥品訂單維持穩定，支撐整體營運表現。

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在自有品牌方面，受去年同期新品上市墊高基期影響，4月營收表現短期承壓；惟目前已有多項新品規劃逐步進入主力通路，預期有助於後續營運動能。整體台灣事業體方面，雖OEM／ODM業務持續成長，惟自有品牌短期波動影響，4月營收年減7.53%，累計1-4月仍維持年增13.74%，營收結構持續朝OEM／ODM業務比重提升方向發展。

直銷事業體UVACO葡眾4月營收年減7.1%，累計1-4月年減5%，目前直銷業務仍處於策略調整階段，隨產品組合優化及海外市場布局推進，加上馬來西亞吉隆坡營運中心即將啟動，將有助於支撐中長期營運發展。

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