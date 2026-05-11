振大環球首季EPS創同期新高 看第2季營收雙重成長

振大環球看好在營運動能增溫之下，預估第二季獲利將較去年同期顯著提升。（振大環球提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕成衣製造廠振大環球（4441）首季稅後淨利3.28億元、年增15.4%，每股盈餘（EPS）4.81元、年增2.12%，兩項數字皆創歷年同期新高表現，管理層看好第二季營收有望呈現季增、年增，且由於今年無需與客戶共同分攤關稅成本，加上匯率維持穩定、核心客戶銷售持續升溫，以及產能利用率維持高檔，預估單季獲利將較去年同期顯著提升。

振大環球首季營收18.9億元，季增5.21%、年增25.20%，毛利率25.32%，季增0.54個百分點、年增0.81個百分點，營益率17.54%，季增7.64個百分點、年增0.19個百分點，歸屬母公司業主淨利3.28億元，季增40.1%、年增15.4%，每股盈餘4.81元，季增29%、年增2.12%。

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振大表示，首季業績大幅提升，主要受惠於電商客戶出貨需求強勁。公司身為亞馬遜重要供應鏈夥伴，搭上AI精準推薦與網紅經濟快速成長趨勢，帶動出貨攀升，成為推升營運的重要動力。此外，受關稅政策及中東地緣政治風險影響下，全球供應鏈正在重組，品牌客戶加速分散產能布局，使得馬達加斯加生產基地的重要性持續提高，為未來成長增添動能。

振大強調，公司今年營運策略將聚焦於三大方向，包括持續推升營收規模、挑戰獲利再創新高，以及穩健提升未來股利配發水準，整體營運展望維持正向成長。此外，旗下馬達加斯加ESG新廠預計將於第四季落成，在產能逐步開出、加上新客戶訂單持續挹注，預期2027年的供應能力將有效提高，帶動整體營收維持高雙位數成長。

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