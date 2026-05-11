若荷姆茲一路封到六月 大摩：油價恐飆至130~150美元

美國每日增加380萬桶原油出口。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕摩根士丹利（大摩）報告預期，如果荷姆茲海峽持續封鎖至6月下旬，抑制油價在伊朗戰爭爆發後飆漲的多重因素恐不再奏效，屆時油價可能漲至每桶130美元至150美元之間。

彭博11日報導，該報告指出，即使國際油市已損失近10億桶原油，但期貨價格尚未突破2022年的水準，當年在俄羅斯2月下旬入侵烏克蘭後，布蘭特原油期貨3月飆漲至每桶128美元，西德州中級原油則漲至130.5美元。

請繼續往下閱讀...

大摩分析師指出，市場具有一定的緩衝空間、投資人對荷姆茲海峽將重啟的預期心理，以及美國的原油出口升高，而中國的進口放緩等因素有助於緩和伊朗戰爭對市場的衝擊。

該報告標題為「與時間賽跑」（A race against time）的部份指出，「美國每日增加380萬桶原油出口，而中國每日減少550萬桶原油進口，使全球其他地區免於每日930萬桶供應緊張的影響，這是相當可觀的數量」。

報告說，展望未來，如果荷姆茲海峽封鎖的時間超過美國或中國能夠支撐的時期，國際油市可能再度趨緊。目前中國的狀況似乎還好，「但美國能否持續如此高的出口水準，難以判斷，但似乎面臨更大壓力」。

大摩預測的基本情境是，荷姆茲海峽六月重新開放，且美國與中國仍維持市場部份緩衝，但若封鎖持續至六月下旬，或甚至到七月，則布蘭特原油價格將承受此前得以規避的壓力。

在大摩預測的基本情境下，布蘭特原油本季每桶110美元，第3季降至100美元，第4季為90美元。但在荷姆茲海峽封鎖更長的情境下，布蘭特原油價格將飆漲至每桶130至150美元。

在美國總統川普10日發文表示，伊朗提供的和平方案「完全無法接受」後，布蘭特原油期貨11日一度飆漲4.6％，之後漲幅收斂至2.6％，每桶報104美元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法