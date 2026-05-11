高盛：台韓央行將升息 因應AI浪潮帶動的晶片出口榮景

高盛發布報告預測，由人工智慧（AI）浪潮帶動的晶片出口榮景，將使台灣與南韓的經常帳盈餘創下新高紀錄，迫使兩國央行在今年稍後調高利率，台幣和韓元也因此面臨升值壓力。（示意圖，取自Freepik）

〔編譯盧永山／綜合報導〕高盛發布報告預測，由人工智慧（AI）浪潮帶動的晶片出口榮景，將使台灣與南韓的經常帳盈餘創下新高紀錄，迫使兩國央行在今年稍後調高利率，台幣和韓元也因此面臨升值壓力。

《彭博》報導，以提爾頓（Andrew Tilton）為首的高盛經濟學家在報告中預期，南韓央行將在今年第3、第4季各升息1碼（0.25個百分點），台灣央行則在第2與第4季各升息半碼（0.125個百分點）。

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高盛經濟學家認為，台灣和南韓的科技產品出口激增，推動所謂的「AI驅動的超級盈餘」，今年台灣的經常帳盈餘占GDP（國內生產總值）比重將超過20%，南韓則超過10%。儘管2國都依賴中東進口的能源，這個趨勢可能會持續下去。

這些經濟學家指出：「這波AI榮景是台灣和是南韓史上最強勁的科技週期。即使在我們設想的各種不利油價情景下，晶片與能源之間的平衡所受到的影響也微乎其微，因為晶片出口的規模和成長完全輾壓了能源價格走勢。」

報告中寫道，今年南韓AI相關出口可能由過去10年占GDP的不到10%，成長2倍至GDP的近30%，台灣則可能進一步成長至占GDP的逾30%。與此同時，由於區域供應過剩和能源衝擊，非科技類出口可能仍將保持低迷。

迄今為止，南韓的經常帳盈餘主要轉入海外股市，台灣的經常帳盈餘則流入外匯存款，但2國貨幣的升值壓力可能正在上升。高盛經濟學家寫道：「隨著AI驅動的出口繁榮，2國貨幣都可能升值。」

高盛預估，南韓今年的GDP成長率將從去年的1%反彈至2.5%，而台灣今年的GDP成長率將從去年的8.7%加速至約10%。

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