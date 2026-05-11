CITROËN C5 AIRCROSS油電休旅強勢登台 最低入手價116.8萬元起

法國汽車品牌CITROËN總代理寶嘉聯合今天發表全新世代油電休旅 CITROËN C5 AIRCROSS，同步導入Plus、Max兩等級，建議售價116.8萬元起（含汰舊換新及新購車等政府相關購車補助），瞄準中型休旅車市場。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕法國汽車品牌CITROËN總代理寶嘉聯合今天發表全新世代油電休旅 CITROËN C5 AIRCROSS，同步導入Plus、Max兩等級，建議售價116.8萬元起（含汰舊換新及新購車等政府相關購車補助），瞄準中型休旅車市場。

其中C5 Aircross Plus和Max建議售價分別為126.8萬元及139.8萬元、新購小客車退稅售價分別為121.8萬元和134.8萬元、汰舊換新+新購小客車退稅，最低入手價分別為116.8萬元和129.8萬元。

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寶嘉聯合執行董事吳睿弘表示，CITROËN近年來憑藉法式風格家旅CITROËN BERLINGO 在台灣市場成功建立法式舒適移動與家庭生活風格形象，全新世代的CITROËN C5AIRCROSS 的正式導入，象徵品牌於油電休旅市場的重要布局。

以「跳進舒適圈」作為舒適休旅核心理念，透過STELLANTIS集團最新STLA MEDIUM模組化平台，結合法式舒適美學、新世代科技座艙與 P2 HYBRID 油電混合動力科技，重新定義家庭休旅的駕馭體驗。

以「同級最佳 2784 mm 軸距與同級最佳236 mm後座膝部空間」，打造更寬敞舒適的乘坐體驗，全面展現新世代家庭休旅對空間機能與乘坐舒適性的進化標準。

搭載13吋WATERFALL 直瀑式全彩 HD 高解析觸控螢幕，整合導航、影音娛樂、通訊與車輛設定等功能，讓科技操作更集中、資訊判讀更直覺，進一步提升人車互動體驗與操作便利性。

MAX車型更搭載E-HUD 延伸式抬頭顯示器，整合車速、道路標誌辨識、駕駛輔助、多媒體與電話管理等重要資訊，並透過大型彩色投影畫面，以更貼近駕駛視線的位置清晰呈現。

同時結合PHC魔毯液壓懸吊系統、CITROËN ADVANCED COMFORT獨創減震舒適座椅、C-ZEN LOUNGE 禪式風格舒適座艙，以及符合 LEVEL 2 的完整 ADAS 先進駕駛輔助系統，打造兼具舒適、科技、安全與節能表現的法式舒適油電休旅。

MAX車型寶嘉聯合特別爭取導入「法式香榭麗舍座椅套件」，以緞銀灰雙材質座椅設計，採用親膚皮革搭配透氣舒適高級織布複合材質，更整合雙前座 14 向電動調整、駕駛座記憶功能、電動氣壓按摩座椅（八種模式）、三段式通風與加熱功能，以及側向支撐調整功能，全面提升長途乘坐舒適性。

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