麗豐-KY完成世代交替，集團第三代趙承佑接任董事長。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕美容保養品牌麗豐-KY（4137）今公告原董事長陳碧華卸任，交棒給兒子、也是原集團執行長兼總經理趙承佑，完成世代交替，麗豐表示，此次交接象徵著麗豐集團進入智慧化、年輕化、國際化的全新發展階段，為品牌長期穩健發展奠定堅實基礎。

麗豐表示，陳碧華卸任後將繼續擔任集團董事，並出任首席產品顧問，專注產品品質把控與研發把關，作為新管理團隊的堅實後盾，持續為集團發展貢獻力量。

請繼續往下閱讀...

麗豐指出，趙承佑2008年加入集團，從產品經理歷練成長，歷任董事長特助、集團品牌發言人、哲美學院營運長等關鍵崗位，2019年正式出任集團執行長兼總經理，憑藉前瞻視野與紮實執行力，帶領集團實現高質量發展。

麗豐表示，趙承佑接任董事長後，將傳承集團愛與分享的核心理念，以年輕化、AI智慧化、國際化為核心方向，持續深化科技賦能與業務創新，優化加盟生態與使用者服務體驗，推動品牌深耕全球市場、實現可持續發展的新征程。

麗豐今同步公告首季財報及4月營收，首季稅後淨利為1.16億元、年增108%，每股稅後盈餘（EPS）為1.41元；4月營收3.49億元，月增2％，年增4％，累計前4月合併營收為12.67億元，年增12％，在主要通路「克麗緹娜」門店經營體質持續優化與數位化管理效益顯現，帶動整體營運結構穩健改善，展現「科技美業」轉型策略逐步發酵之成果。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法