國科會通過台灣鈣鈦礦在中科設廠

今年截至5月11日，中科園區計引進6家新投資案，投資總額38.33億元。（中科管理局提供）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕國家科學及技術委員會科學園區審議會今天在會中通過中科1件投資案，台灣鈣鈦礦科技股份有限公司，投資金額0.15億元，設立於中部科學園區之台中園區，該公司主要產品為鈣鈦礦太陽能電池模組及其應用產品。

中科管理局表示，該公司深耕鈣鈦礦核心技術，建立起從基礎材料配方開發、薄膜結晶控制，到高階精密塗佈與封裝層壓的完整技術鏈，並成功建構了涵蓋「材料、製程、設備、應用」四位一體的垂直整合解決方案，打破產業技術壁壘。

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另憑藉高轉換效率、透光度可調、低溫製程及大面積量產等優勢，本案公司所生產之鈣鈦礦電池在建築整合光電（BIPV）、農電共生及室內自供電等領域展現出強大的競爭實力，不僅象徵新世代光電技術已開始邁向商用化，更精準對接全球淨零碳排趨勢，也為再生能源的永續發展提供強勁動能。

中科管理局表示，今年截至5月11日，中科園區計引進6家新投資案，投資總額38.33億元。

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