普利司通湖口廠關廠衝擊本勞360人 勞動部力挺工會呼籲資方多給一點

台灣普利司通提出大量解雇計畫，勞動部表示，將與地方政府進行強力監督。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕台灣普利司通規劃大量解僱勞工，勞動部今（11）日指出，新竹縣政府勞工處上周收到普利司通的大量解雇計畫書，受影響的新竹湖口廠551名勞工，包括本勞360人，其餘為外籍移工。勞動部勞動關係司司長王厚偉表示，他今日已與工會聯繫，工會已針對離退條件、就業方案展開內部討論，將盡快提出方案與資方協商，勞動部呼籲公司，盡可能以最大的誠意，接受工會提出的方案，在依法的條件之餘「再多一點」。

根據《大量解僱勞工保護法》規定，事業單位若符合大量解僱勞工的要件，必須在「符合大量解僱規定情事之日起60日前」，將「大量解僱計畫書」通知當地勞工主管機關及相關單位，並公告揭示。

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勞動部勞動關係司司長王厚偉表示，台灣普利司通規劃關廠，公司依法要提報大量解雇計畫書，新竹縣政府勞工處已在上周收到大解計畫書，因此今日開始與工會進行協商，王厚偉強調，他今日已與工會幹部聯繫，了解工會針對離退條件、就業方案，已展開內部討論，將提出訴求方案，與資方溝通。

王厚偉表示，在台灣普利司通提報大量解雇計畫書的同時，公司自然會依照法令的規定提出離退方案，工會也會提出優於法令條件的工會版離退條件。站在勞動部的立場，畢竟員工為公司工作了這麼多年，工會提出的離退條件，一定是優於法令，勞動部也呼籲公司，盡可能的以最大的誠意，接受工會提出的方案，或是朝向工會提出的方案進行協商。

今日甫展開協商，各種傳言四起，王厚偉坦言，協商過程中會有很多傳言，既然工會出面研議、提出版本，勞動部希望公司能妥善與工會協商，在依法的條件之餘「再多一點」，期待雙方能有誠意的，好好的談出一個方案。依照往例，協商的過程相當耗時，針對後續的協商過程，勞動部會與地方政府一同強力監督，督促公司依法執行各項法律義務。

對於此次影響的勞工人數，王厚偉表示，根據勞動部掌握的數據，本勞共360人、移工191人，合計551人。本勞360人將依「大量解僱勞工保護法」保障本勞的工作權，至於移工的部分，原本就屬於補充性人力，將由發展署、地方政府出面，協助這些移工轉換雇主。

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