康舒首季EPS年增640％ 持續強化AI產業鏈商機

康舒持續致力於推動AI資料中心電力解決方案的市場開發與應用發展。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器廠康舒（6282）首季稅後淨利2.31億元、年增602%，每股盈餘（EPS）0.27元、年增640%。董事長暨總經理許介立表示，公司近年持續深化高功率電源與系統整合能力建構，今年亦持續擴大與金寶（2312）、子公司OmniOn及產業夥伴的協作，逐步強化公司在AI基礎設施產業鏈中的關鍵角色。

康舒首季營收85.81億元，季減6.7%、年增20.5%，毛利率24.4%，季減2.2個百分點、年減1.2個百分點，營益率2.93%，季減0.97個百分點、年增3.39個百分點，稅後淨利2.31億元，季減51.7%、年增602%，每股盈餘（EPS）0.27元，季減56.2%、年增640%。

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康舒持續致力於推動AI資料中心電力解決方案的市場開發與應用發展，第一季營運主要受產品組合與部分高功率產品出貨時程影響。目前AI資料中心與高功率電源等重點業務持續推進，新一代電源產品與相關方案持續擴大客戶驗證，相關產品開發與客戶導入進度符合預期。

今年以來，康舒已陸續與集團關係企業等產業夥伴，於各大國際展覽共同展示AI資料中心電力解決方案，並持續深化全球市場開發。生產製造方面，亦持續結合金寶集團全球製造與供應鏈資源，加速高功率電源、高壓直流（HVDC）相關方案的產品化與市場導入。未來將穩健推進相關產品與解決方案發展，逐步擴大AI基礎設施市場的長期成長機會。

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